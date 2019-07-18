Девелоперы показали разнонаправленную динамику

В первом полугодии 2019 года совокупный объем продаж холдинга Setl Group, группы ЛСР и группы «Эталон» составил почти 130 млрд рублей, из них на Петербург приходится около 84 млрд рублей. При этом у Setl Group наблюдается самый большой рост среди трех компаний: за первые шесть месяцев холдинг реализовал в Петербурге недвижимости почти на 50 млрд рублей, что на 65% больше, чем год назад. Продажи группы «Эталон» демонстрируют 12% рост по сравнению с первым полугодием прошлого года, а ЛСР, наоборот, потеряла в Петербурге 8% стоимости заключенных контрактов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что, по словам представителей компании, не имеет системного значения и не должно подталкивать к глобальным обобщениям.

За первые шесть месяцев 2019 года объем продаж холдинга Setl Group, осуществляющего строительство в Петербурге и области, а также в Калининграде и области, достиг 53,2 млрд рублей, что на 65% выше, чем годом ранее. Публикуя данные о результатах продаж, компания не разделяет их по регионам, однако в пресс-службе Setl Group в ответ на запрос “Ъ” пояснили, что из 53,2 млрд рублей 99,4% приходится на Петербург и область. «Начиная с 2015 года увеличение продаж на 65% и достижение показателя в более чем 50 млрд рублей можно назвать для компании рекордным»,— добавили в пресс-службе строительного холдинга. При этом спрос на жилье строительной компании возрос на 40%: было продано 432 тыс. кв. м. Представители застройщика говорят, что на конец первого полугодия в активной стадии строительства находится 2,11 млн кв. м продаваемой площади объектов, что на 18,7% больше, чем по итогам первого полугодия 2018 года.

Группа ЛСР за первые шесть месяцев текущего года заключила новые контракты на сумму 38 млрд рублей, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, реализовав 368 тыс. кв. м (+10%).

В столичном регионе группа ЛСР, продав 96 тыс. кв. м жилья (+28%), заключила новых контрактов на сумму 16 млрд рублей, что на 49% выше, чем год назад. При этом ЛСР стала единственной компанией из «большой тройки», которая показала в Петербурге отрицательную динамику продаж. Так, в Петербурге у компании наблюдается снижение реализации недвижимости на 8% по сравнению с прошлым годом. За отчетный период застройщик заключил новых контрактов на сумму 18 млрд рублей — по сравнению с 19 млрд рублей в прошлом году. В ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе группы сообщили, что снижение показателей по реализации в Петербурге не имеет системного значения и не подталкивает к каким-либо глобальным обобщениям. «Это всего лишь следствие графиков строительства объектов и вывода их в продажу, которые год от года, разумеется, различаются»,— уверяют в компании. Также среди причин снижения показателей в ЛСР назвали отсутствие ажиотажного спроса, который был отмечен в прошлом году в свете изменений строительного законодательства.

Продажи группы «Эталон» за полгода выросли на 41% и составили 38,7 млрд рублей от реализации 322,2 тыс. кв. м (+23%). Объем продаж компании в Петербурге — 16,2 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. За текущий период было реализовано 160,8 тыс. кв. м жилья (+12%). В Москве объем продаж в первом полугодии составил 22,4 млрд рублей (+73%) за 161,4 тыс. кв. м (+35%).

По словам Геннадия Щербины, генерального директора группы «Эталон», результаты по итогам первого полугодия стали для компании рекордными. «Результат продаж обеспечил 48% от нашего плана на 2019 год в денежном выражении и 46% в квадратных метрах»,— добавил господин Щербина. Он также отметил, что вклад московского региона в общий результат группы продолжает увеличиваться. «Это подтверждает правильность нашей ставки на этот регион как наиболее перспективный для развития на ближайшие годы»,— пояснил он.

По словам Елизаветы Конвей, директора департамента жилой недвижимости Colliers International, в настоящее время спрос со стороны покупателей направлен больше в сторону крупных застройщиков. «Ведущие игроки приобрели новые пятна под строительство, небольшие компании постепенно вытесняются с рынка. Таким образом, мы можем говорить отчасти о перераспределении рыночных долей»,— полагает эксперт.

«Несмотря на небольшое снижение доли ипотечных продаж, итоги первого полугодия достаточно удачны. Видимо, сказался эффект ожидания изменений: покупатели хотят приобрести квартиры по понятной цене и понятным правилам. У нас, несмотря на рост цен, продажи увеличились. Впрочем, квартиры в "Граффити" продолжат продаваться по старым правилам. Поэтому для нас ничего не меняется»,— говорит Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена».

Девелоперы, работающие в сегменте апартаментов, также заявляет о стабильном спросе. «Начало года было сложным из-за опасений инвесторов по поводу позиции властей по отношению к апартаментам. Но весной продажи восстановились и выросли по сравнению с прошлым годом на треть. Многие поняли, что альтернативы апартаментам как доходной недвижимости сейчас на рынке просто нет»,— заключает Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands Development.

Мария Кузнецова