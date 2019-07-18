Чёрная пятница рынка недвижимости: успеть за 72 часа

Пять лет назад Ассоциация REPA вышла на рынок с беспрецедентным продуктом, запустив первый в мире масштабный онлайн-сервис по продаже первичной недвижимости. Ассоциации удалось не просто собрать скидочные предложения по новостройкам в рамках единой масштабной распродажи, а добиться уникальных скидок от застройщиков московского региона. В прошлом году максимальная скидка достигла 42%, в этом году организаторы готовятся к показателям в 20-40%. «Чёрная пятница рынка недвижимости» проходит ежегодно и длится всего 3 дня, в этот раз она стартует 26-го июля в 00 часов 01 минуту, а завершится 28-го июля в 23:59. Каждый раз за три дня акции продается недвижимости на 3 млрд. рублей.

В этом году акцию «Чёрная пятница рынка недвижимости» поддерживает Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства – Москомстройинвест. Руководитель Комитета Анастасия Пятова накануне акции поясняет: «В этом году застройщики перешли на новую форму работы, с 1 июля вступили в силу новые правила финансирования. Поэтому призываю потенциальных покупателей быть внимательными и скрупулезно изучать документацию, представленную на сайте застройщика, и, если на ресурсе написано, что застройщик работает по старой схеме с привлечением средств участников долевого строительства, но при этом у него отсутствует ЗОСК, то такой застройщик не имеет права получать денежные средства напрямую от покупателя жилья. В этом случае деньги за квартиру дольщик перечисляет на счёт эскроу-агенту, т.е. в уполномоченный банк». Пятова добавила: «„Чёрная пятница“ выгодна застройщикам во время традиционного спада покупательской активности в летний период, ну а простые граждане находят свою выгоду в значительной экономии средств. Но в связи с новыми правилами работы, призываю потенциальных участников долевого строительства требовать от застройщика предъявления ЗОСК».

Изначально проект был призван просто помочь застройщикам поднять продажи в сезон спада, а в итоге выполнил сразу несколько задач, включая социальную функцию: устранил у потребителя страх перед недоступностью жилья и разрушил миф о дороговизне и сложности инвестиционного входа. «Черная пятница рынка недвижимости» заложила новые традиции распродаж, не используя схем с накруткой цены перед объявлением дисконта.

Ажиотаж и востребованность акции поддерживаются объектами от лидеров отрасли, ведь в проекте принимают участие крупнейшие агентства недвижимости и застройщики Москвы, среди которых: «Донстрой», «Галс-Девелопмент», «КОРТРОС», «Баркли», «KR Properties», «Тушино-2018», Capital Group, AFI Development, «РГ Девелопмент». К акции в 2019 году присоединился проект апартаментов BOLSHEVIK, свои объекты представили TEKTA Group, STONE HEDGE, «Группа ПСН» и другие.

Каждая «Чёрная пятница» отличается от предыдущей набором объектов, пулом застройщиков, размером скидок, но правила участия для всех остаются прежними. Застройщики, предоставляя квартиру или апартаменты со скидкой, снимают их с продажи на собственных ресурсах и снабжают дисконтом бОльшим, чем в любом, даже самом щедром сезонном предложении или рекламной кампании. Что касается покупателя, от него, кроме внимательности на стадии изучения застройщика и желания купить квартиру с максимальной выгодой, не требуется больше ничего.

Заместитель генерального директора компании «Донстрой» Евгения Колосова так комментирует традиционное участие в акции: «Наша компания с самого первого года участвовала в „Чёрной пятнице рынка недвижимости“, и этот год не станет исключением. Мы изначально поверили в потенциал акции и не ошиблись: ежегодно мы получали достойные результаты. В этом году мы сформировали беспрецедентно широкую линейку предложения, состоящую из 14 объектов во всех сегментах и включающую 294 лота. Кроме того, с момента прошлогодней онлайн-распродажи в портфеле «Донстрой» появилось два проекта комфорт-класса: жилые комплексы «Огни» и FRESH, которые благодаря доступной цене, рассчитаны на максимально широкую аудиторию покупателей. Также хочу подчеркнуть, что такие дисконты мы предлагаем только раз в году, поэтому Black Friday – тот самый момент, когда недвижимость от «Донстрой» можно приобрести на беспрецедентно выгодных условиях». Объекты премиального класса также представляет ещё один постоянный участник акции «Галс-Девелопмент». Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга компании, высоко оценивает эффективность акции: «„Чёрная пятница“ – хорошо знакомая нашим покупателям акция, которая на единой онлайн-платформе аккумулирует проекты и выгодные предложения рынка недвижимости, обеспечивая высокие показатели продаж. Ежегодно мы наблюдаем большой интерес со стороны наших клиентов, которые приобретают жильё и апартаменты в инвестиционных целях и заинтересованы получить лучшие финансовые условия. В этом году компания «Галс-Девелопмент» представит около 100 лотов в кварталах бизнес-класса «Искра-Парк», Match Point, а также готовых элитных объектах «Сады Пекина» и «Театральный Дом» со специальной акционной скидкой».

Для тех, кто присоединился к акции только сейчас, как департамент продаж проекта апартаментов BOLSHEVIK, акция становится площадкой для знакомства аудитории с новым сегментом жилья: «В этом году мы впервые присоединяемся к „Чёрной пятнице“, потому что считаем, что это позволит нам расширить воронку продаж за счёт новой аудитории, которая ещё не знакома с сегментом лофт-апартаментов в исторических промышленных зданиях. Мы выставляем 16 лотов, в том числе премиальные предложения – двухуровневые апартаменты с собственными двориками-патио и апартаменты с террасами».

Павел Матюхин, коммерческий директор группы компаний STONE HEDGE, объясняет участие в акции пользой: «Для девелопера „Чёрная пятница“ – это отличный способ предложить свой проект максимальному числу потенциальных клиентов единовременно и проверить интерес к ним в живой конкуренции с другими проектами. Для покупателей – это концентрация большого количества жилых проектов на выгодных условиях. К тому же, лето – сезон традиционного спада покупательского спроса на рынке недвижимости. «Чёрная пятница» – отличный инструмент для привлечения внимания клиентов и достижения долгосрочного маркетингового эффекта».

Еще один «новичок» акции, корпорация «Баркли», прокомментировала своё участие так: «Мы рассматриваем данный проект, прежде всего, как инструмент стимулирования потребительского спроса в период традиционного летнего спада. Для нас это хорошая возможность увеличить охват среди потенциальных покупателей, находящихся в поиске квартиры и готовых быстро принять решение о покупке. Отталкиваясь от статистики проекта минувших лет, мы планируем представить к участию только лоты в сегменте комфорт-класса».

К слову о статистике, в 2018 году в акции участвовало 37 компаний с 70 объектами. В этом году о желании предоставить эксклюзивную скидку заявило 25 застройщиков с более чем 40 объектами, однако, спрос со стороны покупателей только растёт. Опыт предыдущих лет показывает, что до 45% предложений бронируются в первые часы акции. Так, в 2017 году 30% предложений были забронированы в первые сутки распродажи до 02:00 ночи по московскому времени, а в 2018 году до 02:00 было забронировано уже 45% от всех предложений, участвующих в акции.

«За предыдущие 4 года акция смогла зарекомендовать себя универсальным инструментом в приобретении жилья для рядовых покупателей и удобной платформой продажи новостроек для застройщиков Москвы и Подмосковья. Почти 3 тысяч человек за время существования акции стали счастливыми обладателями квартир по самым выгодным ценам, и – что гораздо важнее для нас – люди смогли в рамках ограниченного бюджета найти варианты большей площади или более высокого класса жилья. Нам приятно осознавать, что мы справились с несколькими задачами одновременно и изменили отношение как к дисконту, так и к покупке квартиры в принципе; показали, насколько обширен пул предложений от застройщиков, доказали, что выбор жилья не должен становиться компромиссом. Сейчас нашу акцию уже ждут, к ней готовятся, изучая объекты и условия по ипотеке по конкретным ЖК. Для покупателя это увлекательная «охота за скидкой» с одной стороны и очень осмысленная и ответственная покупка – с другой», – прокомментировала подготовку к распродаже 2019 года руководитель Ассоциации REPA, организатор акции Юлия Солодовникова. «В этот юбилейный для акции год мы готовим множество приятных сюрпризов и настоящих шок-скидок для наших клиентов», – пообещала она.