В Краснодаре разработают проект «Народного парка»

В Комсомольском микрорайоне кубанской столицы планируют создать «Народный парк» и благоустроить сквер «Созвездий». Как сообщили в мэрии, эскизные проекты новой зеленой зоны на берегу Карасунского озера власти в настоящее время прорабатывают вместе с жителями, далее предстоит проектирование и включение в программы по благоустройству.

Как отмечает глава Краснодара Евгений Первышов, в Комсомольском микрорайоне города существует дефицит зеленых зон. К настоящему моменту городские власти уже сделали сквер «Крымский», ведется работа по благоустройству Симферопольского бульвара. Несколько лет назад был благоустроен Тюляевский бульвар.

«Микрорайону, безусловно, не хватает большой зеленой территории – парка. Благодаря жителям Комсомольского изначально появился Народный парк как идея и как проект, который начинали волонтеры. Полноценной рекреационной территорией он станет, когда мы сможем его благоустроить и сделать на берегу Карасунского водоема полноценную зону отдыха», - сказал господин Первышов.

Василий Хитрых