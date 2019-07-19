Цена вопроса

Не секрет, что в нашей стране автобусные перевозки совсем не ассоциируются с транспортом мечты, а многие вообще не признают автобус как вид транспорта. Однако уже сегодня стала реальностью для некоторых перевозчиков такая картина: перед отправкой автобуса водитель, одетый в белую рубашку и опрятный костюм, подходит лично к каждому пассажиру и интересуется, есть ли какие-либо вопросы и может ли он ему чем-нибудь помочь, потом желает приятного пути и только после этого садится за руль. Постепенно нормой для дальних переездов становятся высокоскоростной интернет, туалет, персональная мультимедийная система с новыми фильмами. Конечно, такие автобусы дорогие, и не каждый перевозчик себе может их позволить. Но есть позитивные примеры, когда даже в простых автобусах пассажиров угощают чаем и печеньем.

В то же время, если покупка билетов на поезд или самолет уже давно ассоциируется у большинства исключительно с интернет-сервисами, то онлайн-покупка билетов на автобус в новинку для более чем 90% пассажиров. Препятствуют развитию онлайн-сегмента не только традиционное недоверие к автобусу как транспорту, но и регуляторные факторы. У нас до сих пор законодательно не закреплен электронный билет и требования к нему. Сейчас каждый субъект транспортной инфраструктуры на свое усмотрение решает, можно ли пройти пассажиру на посадку по электронному билету или требуется распечатка. Многие автовокзалы в принципе отказываются сотрудничать с интернет-игроками и не принимают их билеты к посадке. К счастью, Минтранс активно движется к урегулированию этого вопроса.

Бороться есть за что: российский рынок междугородних и межрегиональных автобусных перевозок — это около 1,5 тыс. автовокзалов и автостанций, несколько тысяч перевозчиков, множество агрегаторов — как небольших, так и федеральных, десятки тысяч маршрутов и различные системы автоматизации. Перевозчики борются за лучшее время отправления или за карты на определенные маршруты, однако их конкуренция ограничена региональным разделением. Конкуренция среди автовокзалов — явление редкое: только немногие крупные города имеют более одного автовокзала, и те рассеяны по городу. А вот у интернет-игроков, то есть агрегаторов, регионального распределения нет, они хотят продавать все билеты по всем направлениям. Казалось бы, это и есть поле для конкуренции.

Конкуренция среди агрегаторов действительно есть, но на таких зрелых рынках, как авиа- и железнодорожные билеты, где онлайн-продажи уже давно превышают 50%. В автобусах намного ниже не только эта доля, но и средний чек на билет: по междугородним и межрегиональным перевозкам он не превышает 700–1000 руб.

Цифровизация рынка нуждается в больших инвестициях. Историческая разрозненность всех игроков играет специфическую роль. Не секрет, что все крупные агрегаторы, которые вкладываются в развитие рынка, работают сейчас далеко не в плюс и прибыль видят лишь в дальних перспективах. Требуются большие вложения для входа на этот рынок и постоянные затраты на поддержание работы. И как раз тут все крупные агрегаторы играют на одной стороне, прекрасно понимая, что сейчас надо действовать сообща и поднять долю онлайн-рынка с имеющихся 3–7% до 50%. Можно наблюдать редкое явление, когда крупные игроки — казалось бы, конкуренты — объединены общей идеей развития рынка и поддерживают действия друг друга, что нечасто увидишь в жестких реалиях современного бизнеса.

Игорь Сивец, заместитель директора по развитию бизнеса «Туту.ру»