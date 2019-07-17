Комитет парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе

Член комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО из Канады Джозеф Дей подготовил доклад с упоминанием 150 ядерных боеголовок США, размещенных в Европе, сообщила бельгийская газета De Morgen. Как отмечает газета The Washington Post, до этого информация о ядерном оружии США в Европе ни разу официально не публиковалась. В итоге документ был удален, а в окончательном докладе НАТО упоминания о ядерном оружии в Европе отсутствует.

Господин Дей в документе «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников» указал, что ядерные боеголовки хранятся на базах: Кляйне-Брогель в Бельгии, Бюхель в Германии, Авиано и Геди-Торре в Италии, Волкель в Нидерландах и Инджирлик в Турции. Текст готовился в апреле для весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

В окончательном же докладе есть упоминание о самолетах, которые способны перевозить ядерное оружие, также указывается, что обладателями этих самолетов являются Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция.

Как объяснил господин Дей, при подготовке документа он использовал информацию, находящуюся в открытом доступе, и опубликованный документ был «черновым вараинтом». При этом в самом докладе ссылки на источник не было. Собеседник американской газеты в НАТО на условиях анонимности заявил, что доклад канадского сенатора не является официальным документом альянса. «Мы не комментируем подробности о ядерном потенциале НАТО»,— добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о ядерном оружии в Европе, заявил, что новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками на территории союза размещаться не будут.

О том, как Москва предложила Вашингтону сделать совместное заявление по недопущению ядерной войны — в публикации “Ъ”.