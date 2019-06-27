НАТО не планирует размещать в Европе ракеты с ядерными боеголовками

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса договорились о мерах на тот случай, если Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) перестанет существовать. «Министры подтвердили сегодня, что у нас нет намерения размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками»,— заявил он по итогам заседания с главами оборонных ведомств (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы не будем имитировать то, что делает Россия — мы не хотим новой гонки вооружений. Но в то же время мы должны продолжать поддерживать надежные средства сдерживания и обороны»,— добавил господин Столтенберг.

По его словам, среди возможных ответных действий — разработка программы учений НАТО, принятие некоторых мер в сфере сбора разведывательной информации, наблюдения и рекогносцировки (визуального изучения сил противника).

«Мы также будем и дальше обращать внимание на нашу зенитную и противоракетную оборону и на наши возможности в области конвенционального оружия»,— отметил Йенс Столтенберг. При этом он уточнил, что американская сторона призывает Россию вернуться к соблюдению положений ДРСМД до 2 августа, договор можно будет спасти.

Напомним, США и члены НАТО считают, что Россия нарушает ДРСМД (соглашение запрещает производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км). По их мнению, этот договор нарушает российская ракета 9М729, и ее нужно уничтожить. Москва заявляет, что дальность ее полета не превышает 500 км, и условия соглашения не нарушаются.

В феврале этого года США заявили, что временно прекращаются участие в ДРСМД. С этого момента начался 6-месячный переходный период, в течение которого можно решить разногласия по договору. Президент России Владимир Путин также объявил о приостановке участия в ДРСМД.

Подробнее о разногласиях вокруг ДРСМД — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».