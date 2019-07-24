Двигаться дальше

Летом тема спорта, открытой одежды и правильного питания становится едва ли не самой актуальной — культ тела, что тут скажешь. Над тем, как это самое тело довести до идеального состояния или хотя бы к таковому приблизиться, человечество задумывается уже давно, как бы нам ни казалось, что это тренд лишь последних лет.

На фото 1930-х немецкие девушки рекламируют беговые дорожки: непривычная нам летняя форма и туфли (да, именно так занимались в те годы, кроссовок и тренировочных костюмов не было и в помине), кокетливо повязанные косынки и яркий макияж. Антон Феоктистов, сооснователь студии персональных тренировок Pro Trener, комментирует: «Беговая дорожка в те годы была уделом лишь состоятельной публики. Деревянные рейки, которыми отделан механизм, не позволяли бегать — разве что красиво демонстрировать себя и возможности своего кошелька. Отсюда и такой праздный вид у девушек на фотографии. Но в 1952 году кардиолог Роберт Брюс производит революцию в применении беговых дорожек: он подключает аппарат ЭКГ и тестирует сердце и легкие пациента непосредственно во время движения. Ну а затем добавился фитнес, и беговой тренажер стал чуть ли не самым популярным предметом в фитнес-индустрии».

Ирина Кириенко