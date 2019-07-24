Маршрут построен

Вояж на стыке с медициной: модный биохакинг на берегу Финского залива.

«Первая линия. Health Care Resort»

Регулярные проверки организма сегодня признаются необходимостью. Такого рода диагностика стала одним из главных направлений деятельности курорта «Первая линия. Health Care Resort», расположенного между Зеленогорском и поселком Комарово в Ленинградской области.

В одном из номеров курорта «Первая линия. Health Care Resort» Фото: пресс-служба отеля

Построенные в скандинавском стиле здания смотрят на песчаный берег Финского залива, вокруг — вековой сосновый лес. «Нам захотелось создать место для людей, которые поняли, что здоровье — самый ценный ресурс. Многие обращаются к доктору, когда уже что-то болит, и не находят времени для комплексной диагностики. Наши специалисты собрали все заслуживающие внимания методики и сконцентрировались на профилактике заболеваний и оздоровлении»,— рассказывает идеолог курорта «Первая линия» Мария Грудина. Чтобы в короткие сроки пациенты могли получить полную информацию о состоянии организма, команда из 50 врачей дополнила привычные консультации и осмотры современными тестами. Например, здесь проводят гемосканирование: изучают клетки крови на предмет неспецифических изменений, выясняют уровень оксидативного стресса, одного из триггеров преждевременного старения, делают генетические исследования, а также ЭЛИ-тесты — подсчет аутоантител, сигнализирующих о патологическом процессе в органах и тканях.

Блюдо из ресторана курорта «Первая линия. Health Care Resort» Фото: пресс-служба отеля

«Первая линия» — одно из немногих мест в России, где всерьез занимаются модным сейчас биохакингом, поиском идеальных условий для поддержания здоровья и повышения качества жизни. После всех лабораторных и инструментальных анализов к процессу подключаются диетологи, кардиологи и неврологи, чтобы наметить курс для изменения образа жизни пациента и подобрать процедуры, которые помогут улучшить состояние здоровья здесь и сейчас. В арсенале помимо ожидаемых расслабляющих массажей, обертываний — ванны, косметологические процедуры (от термолифтинга до инъекций), а также озоно- и плазмотерапия плюс витаминно-минеральные капельницы, состав которых разрабатывает врач-куратор. Для диагностики, нацеленной на замедление старения, в «Первой линии» есть программа Prevent Age: врачи не только проведут обязательные исследования, но и создадут «паспорт кожи» — документ, в котором указаны все особенности и основные потребности в уходе. Потенциал клиники не исчерпывается диагностикой, так что есть много поводов провести здесь мини-отпуск. Во-первых, кроме check-up здесь есть еще и детокс, антистресс- и спа-программы, позволяющие быстро восстановить силы и вернуть бодрость. Во-вторых, интерьеры «Первой линии» не имеют ничего общего с медицинской обстановкой. Номера просторные, светлые, и, что особенно приятно, выходя на балкон, тут видишь песчаную кромку залива и ощущаешь запах хвойного леса. А в-третьих, в местном ресторане за разнообразием диетических блюд строго следит шеф-повар Игорь Сверлов и — если нет противопоказаний — можно устроить гастроужин без последствий для фигуры.

Дарья Козачок