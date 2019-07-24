Ветер с моря

Обновленная формула сыворотки-бестселлера: чем именно море и океан полезны для кожи.

Эликсир для лица Life Plankton, Biotherm

Хорошее известие для поклонников Biotherm: эта «морская» марка усовершенствовала формулу своего главного бестселлера — увлажняющего эликсира, или сыворотки, Life Plankton. Теперь концентрация термального планктона в составе средства стала еще выше: марка заявляет о 5% активного вещества в формуле сыворотки. Что такое термальный планктон? Это выдержка из растительных микроорганизмов с океанских глубин, богатая витаминами С, D, РР и группы В, ферментами, аминокислотами и другими полезными для кожи веществами. Как и прошлая версия, новый эликсир не содержит спирта, красителей, минеральных масел и отдушек, способных вызвать аллергию. Средство, подходящее для всех типов кожи и для людей любого возраста, призвано помочь более комфортно пережить летний зной, в каких бы вы ни оказались широтах.

Роксана Киселева