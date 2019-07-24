Разбор по составу

Продуманную систему ухода за кожей сложно представить без сывороток: концентрированные, легкой текстуры, они проникают в глубокие слои кожи и усиливают действие крема.

В прописные бьюти-истины вмешался азиатский подход к красоте: сыворотки стали самодостаточным продуктом, а их составы — более сложными, направленными на конкретные проблемы кожи. Так, пептидные сыворотки против тусклости появились у корейской марки Dr.Jart+, ученые Lancome включили стволовые клетки розы и розовое масло в средства омолаживающей линии Absolue, а главным компонентом увлажняющей сыворотки Guerlain Super Aqua стало белковое соединение, которое будет бороться с обезвоживанием.

Восстанавливающая сыворотка для кожи вокруг глаз Absolue Revitalizing Eye Serum, Lancome Фото:Lancome Увлажняющая сыворотка для лица Hyaluronic Serum, Dr. Barbara Sturm Фото:Dr. Barbara Sturm Энергетическая сыворотка для упругости и сияния кожи Peptidin Serum Pink Energy, Dr. Jart+ Фото:Dr. Jart+

«Сыворотки — одни из самых многозадачных средств, и есть много способов их использования кроме классического нанесения под крем. К примеру, увлажняющая заменит праймеры с силиконами и станет отличной основой под макияж. Сыворотку с сияющими частицами можно смешивать с тональным кремом, толстым слоем наносить под глаза, как жидкие патчи, а пару капель питательной или c anti-age эффектом — добавлять в крем для рук»,— советует врач-косметолог и создательница марки Dr. Barbara Sturm Барбара Штурм.