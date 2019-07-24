В клинике Kraftway реставрируют зубы по новой швейцарской технологии «Концепция натуральных слоев». Благодаря гомогенным наногибридным композитам зубы обретают не только гладкую поверхность, но и механическую прочность. Автор методики швейцарский врач Дидье Дичи уверяет, что результат реставрации будет виден сразу. Примечательно, что свои зубы при этом не страдают: их не приходится стачивать, материал наносится сверху тонким слоем.
Chanel представила выпущенный ограниченной серией тревел-набор из ароматов Paris-Deauville, Paris-Biarritz и Paris-Venise. В упаковке три мини-флакона по 50 мл, трикотажный мешочек и три открытки, которые, согласитесь, всегда приятно отправить из путешествий.
В линейке Rexaline Derma появился пилинг-фьюжн, сочетающий возможности отшелушивающего скраба и успокаивающего крема для лица. Средство не содержит раздражающих и абразивных элементов, очищает и разглаживает кожу, придает ей сияние.
Пространство красоты Still Beauty Space одним из первых в России предлагает процедуры для лица и тела на аппарате клеточной терапии Indiba, которые оказывают лифтинг- и скульптурирующий эффект. Прибор также хорошо показал себя в терапии птоза, купероза и розацеа.
В отеле Crillion работает Sense, спа-салон группы Rosewood, объединивший закрытый бассейн, фитнес-студию, парикмахерский салон и несколько косметологических кабинетов. Центр предлагает процедуры (есть здесь и специальные программы для мужчин) по уходу за телом и лицом с использованием продуктов французских нишевых брендов EviDenS de Beaute и Maison Caulires. Бассейн отеля заслуживает особого внимания: художник по керамике Питер Лейн выложил дно 17,6 тыс. мозаичных плиток.
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