В клинике Kraftway реставрируют зубы по новой швейцарской технологии «Концепция натуральных слоев». Благодаря гомогенным наногибридным композитам зубы обретают не только гладкую поверхность, но и механическую прочность. Автор методики швейцарский врач Дидье Дичи уверяет, что результат реставрации будет виден сразу. Примечательно, что свои зубы при этом не страдают: их не приходится стачивать, материал наносится сверху тонким слоем.

Фото: Chanel

Chanel представила выпущенный ограниченной серией тревел-набор из ароматов Paris-Deauville, Paris-Biarritz и Paris-Venise. В упаковке три мини-флакона по 50 мл, трикотажный мешочек и три открытки, которые, согласитесь, всегда приятно отправить из путешествий.

Фото: Rexaline Derma

В линейке Rexaline Derma появился пилинг-фьюжн, сочетающий возможности отшелушивающего скраба и успокаивающего крема для лица. Средство не содержит раздражающих и абразивных элементов, очищает и разглаживает кожу, придает ей сияние.

Cалон красоты и выставочное пространство Still Beauty Space Фото:Still Beauty Space Cалон красоты и выставочное пространство Still Beauty Space Фото:Still Beauty Space

Пространство красоты Still Beauty Space одним из первых в России предлагает процедуры для лица и тела на аппарате клеточной терапии Indiba, которые оказывают лифтинг- и скульптурирующий эффект. Прибор также хорошо показал себя в терапии птоза, купероза и розацеа.

Отель Crillion Фото:пресс-служба отеля Отель Crillion Фото:пресс-служба отеля

В отеле Crillion работает Sense, спа-салон группы Rosewood, объединивший закрытый бассейн, фитнес-студию, парикмахерский салон и несколько косметологических кабинетов. Центр предлагает процедуры (есть здесь и специальные программы для мужчин) по уходу за телом и лицом с использованием продуктов французских нишевых брендов EviDenS de Beaute и Maison Caulires. Бассейн отеля заслуживает особого внимания: художник по керамике Питер Лейн выложил дно 17,6 тыс. мозаичных плиток.