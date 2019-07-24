Летнее время

Легкость — слово сезона. Не нужны больше ни сложные и плотные текстуры в кремах, ни жесткие фильтры в Instagram (главные героини популярной соцсети от них сейчас если не совсем отказываются, то по крайней мере используют не так агрессивно, как раньше). Более того, последнее нашумевшее приложение Faceapp предлагает не стирать признаки возраста, а посмотреть на то, как вы будете выглядеть лет через 30. Уже попробовали? Впечатляет, не правда ли?

Бронзирующая пудра, румяна и хайлайтер Route des Indes, Terracotta, Guerlain, лимитированный выпуск Фото:Guerlain Парфюмерная вода в мини-формате Black Opium Click & Go, Yves Saint Laurent Фото:YSL Beauty Помада с эффектом сияния Rouge a Levres Voile, Gucci Makeup Фото:Gucci Матирующая компактная пудра с экстрактом икры Skin Caviar Powder Foundation Spf15, La Prairie Фото:La Prairie Увлажняющий крем для лица Blue Heart Creme de la Mer, лимитированный выпуск Фото:LaMer Жидкие тени для век The Eye Tint, Giorgio Armani Beauty Фото:Giorgio Armani Beauty

Тренд на открытость, естественность и принятие себя делает нашу жизнь намного проще. Среди рекомендаций, которые мы собрали в небольшом, но важном летнем номере,— воплощение этих весьма привлекательных принципов: естественные прически, ухаживающий за кожей макияж и косметические средства, отличающиеся натуральным составом. Все, что нужно, чтобы быть с собой в полной гармонии. Когда еще, как не летом?

Ирина Кириенко, главный редактор