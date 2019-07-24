Летнее время

Легкость — слово сезона. Не нужны больше ни сложные и плотные текстуры в кремах, ни жесткие фильтры в Instagram (главные героини популярной соцсети от них сейчас если не совсем отказываются, то по крайней мере используют не так агрессивно, как раньше). Более того, последнее нашумевшее приложение Faceapp предлагает не стирать признаки возраста, а посмотреть на то, как вы будете выглядеть лет через 30. Уже попробовали? Впечатляет, не правда ли?
Фото:Guerlain
Фото:YSL Beauty
Фото:Gucci
Фото:La Prairie
Фото:LaMer
Фото:Giorgio Armani Beauty
Тренд на открытость, естественность и принятие себя делает нашу жизнь намного проще. Среди рекомендаций, которые мы собрали в небольшом, но важном летнем номере,— воплощение этих весьма привлекательных принципов: естественные прически, ухаживающий за кожей макияж и косметические средства, отличающиеся натуральным составом. Все, что нужно, чтобы быть с собой в полной гармонии. Когда еще, как не летом?
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