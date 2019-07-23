Китайская мудрость

Один из важнейших факторов успеха любого бизнеса — создание качественного и передового продукта. Это невозможно без прочного научно-исследовательского фундамента. Именно поэтому в Huawei сделали все возможное, чтобы обеспечить себя необходимыми технологиями и стать максимально независимым от других производителем.

Бизнес — это всегда гонка. А большой бизнес — настоящая «Формула-1». Ведь «королевские гонки» — это не просто пилоты, жмущие педаль в пол, и рассекающие по трассе болиды на скорости под 300 км/ч. Сегодня за каждой большой командой стоит огромный научно-промышленный комплекс, который занимается созданием гоночного мотора, корпуса самого автомобиля, проведением сотен тестов и, конечно, изучением и разработкой собственных технологий. Все это требует огромных финансовых вливаний и работы сотен специалистов. Но в конце концов только такие команды добиваются успехов и остаются в гонках десятилетиями. Прочие неизменно остаются за бортом.

Все вышеупомянутое относится и к бизнесу. Да, можно закупать оборудование и сторонних вендоров и пользоваться технологиями других производителей. Но при таком сценарии компания всегда будет оставаться на шаг позади, а любые изменения на «поле игры» могут привести к краху всего бизнеса. Именно поэтому ведущие мировые производители активно вкладываются в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Согласно рейтингу Службы науки и знаний Европейской комиссии за 2018 год, мировыми лидерами по финансовым вложениям в исследования и разработки стали Samsung c €13,44 млрд, Alphabet (€13,39 млрд) и Volkswagen (€13,14 млрд). В пятерку лидеров вошла и Huawei, которая потратила на R&D €11,3 млрд только за прошлый год. По сравнению с 2017 годом компания увеличила вложения в исследования и разработки на 16,6%, что в итоге и позволило ей подняться в рейтинге на пятое место. Пятое из 2500 представленных в рейтинге Еврокомиссии. Еще более впечатляющим этот показатель выглядит на длинной дистанции. За 14 лет, с 2004 по 2018 год, Huawei поднялась в этом рейтинге более чем на 200 ступеней вверх, опередив многих лидеров рынка как по динамике, так и по сумме вложений.

В течение многих лет китайский производитель инвестирует в исследования 12–15% своего годового дохода. Так, за период с 2008 по 2018 год Huawei направила на научные исследования и разработки более €60 млрд. Столь активное вложение средств в НИОКР позволяет Huawei быть независимым разработчиком и одним из крупнейших в мире обладателей патентов. «Лучший показатель эффективности научно-исследовательской деятельности — количество поданных и удовлетворенных патентных заявок на новые технологии, решения и продукты. Являясь одной из наиболее быстроразвивающихся ИКТ-компаний, Huawei уже несколько лет демонстрирует прекрасные результаты в этом направлении,— отмечает генеральный директор Huawei в России Эйден У.— Компания получает большое количество патентов на технологии и решения не только в Китае, но и во всем мире». Так, по итогам 2018 года общее количество выданных компании патентов достигло 87 805, при этом около половины из них были выданы за рубежом, а более 11 тыс. из них — в США.

Huawei не просто лидер Китая по инвестициям в научные исследования. На его долю приходится седьмая часть средств, потраченных всеми китайскими компаниями в 2018 году, а это €71,2 млрд. По сравнению с другими представителями Китая Huawei инвестировала значительно больше в исследования в области искусственного интеллекта и развитие технологий связи 5G. В результате компания к настоящему моменту заключила более 50 коммерческих контрактов на развертывание 5G-сетей в различных регионах мира и отгрузила более 150 тыс. базовых станций мобильной связи нового поколения в разные страны. И это несмотря на давление, оказываемое властями США и санкциями, введенными против компании в мае.

«Huawei инвестирует значительные средства в исследования и разработки. У нас больше 80 тыс. инженеров,— говорит основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.— Несмотря на это, мы не совершили великих изобретений. Huawei не изобрел ни мобильной, ни волоконной связи, ни IP-передачи, ни мобильного интернета, ни самолетов, ни автомобилей, ни конных повозок. Наш вклад как изобретателей чрезвычайно мал. Вместо этого мы сосредотачиваемся на инженерных усовершенствованиях. В настоящее время мы поддерживаем более 300 университетов и 900 научно-исследовательских институтов по всему миру. Таким образом мы надеемся внести вклад в развитие инноваций в теоретической сфере. Мы не собираемся урезать инвестиции в этой области только из-за нападок на нас. Мы будем работать усерднее».

Компания оказалась жизнеспособной и готовой к работе даже под масштабными американскими санкциями. Так, по сообщению источников Bloomberg, Huawei начала готовиться к наихудшему сценарию еще в середине прошлого года. В итоге китайскому производителю, например, удалось запастись необходимыми для него чипами на три месяца бесперебойной работы. Это позволит компании какое-то время безболезненно переносить приостановку сотрудничества с американскими и европейскими партнерами, которые тоже были вынуждены прекратить работу с Huawei из-за боязни американских санкций. Кроме того, Huawei готова уже в конце лета представить собственную операционную сеть для мобильных устройств, которая придет на смену Android и Windows. Всего этого не было бы без активного инвестирования в научные разработки во всех сферах, где работает компания.

Компания занимается исследованиями как самостоятельно, так и совместно с партнерами. «С 1999 года Huawei реализует глобальную программу Huawei Innovation Research Program (HIRP). В рамках программы компания предоставляет финансовую поддержку университетам и институтам, ведущим инновационные исследования в сфере телекоммуникационных и информационных технологий, а также в смежных областях,— объясняет господин У.— Свою главную задачу Huawei видит в том, чтобы помочь исследователям реализовать свои инновационные идеи на практике. Сейчас программа HIPR охватывает свыше 300 университетов в более чем 20 странах, и в ее рамках было профинансировано свыше 1,2 тыс. исследований по всему миру».

В общей сложности исследованиями и разработками для Huawei занимаются 15 собственных инновационных центров и 39 совместных центров инноваций, в которых инженеры и исследователи Huawei работают совместно со своими клиентами и партнерами. Научные центры компании расположены по всему миру, и у каждого из них есть собственная специализация. Так, у Huawei есть центр дизайна интерфейса в США, лаборатория 5G в Германии, центр разработки в Индии, центр эстетики во Франции, центр дизайна в Соединенном Королевстве, а также центры инноваций в Японии и России.

В России у Huawei находятся два центра НИОКР — в Москве и Санкт-Петербурге. Московский центр был открыт еще в 2001 году. В нем работают 230 сотрудников, которые трудятся над разработками по семи направлениям исследований. Петербургский центр был открыт в 2017 году, насчитывает десять сотрудников и три направления исследований. В 2016 году сотрудники Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН) по заказу Huawei начали работу по созданию кодов для следующего поколения связи, и это уже не первый опыт сотрудничества института с компанией. Так, в 2015 году Лаборатория методов анализа и синтеза сетевых протоколов ИППИ РАН выполнила детальные исследования особенности передачи данных в современных беспроводных сетях. По результатам этих исследований были разработаны инновационные алгоритмы, в разы увеличивающие полезную пропускную способность устройств, которые производит Huawei.

Регулярно, с 2015 года, сотрудничает с компанией и Институт системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН), оказывая ей услуги по анализу программного кода и данных. А в октябре прошлого года Huawei подписала соглашение с фондом «Сколково» о создании партнерского инновационного центра. Предполагается, что в инновационном центре будет создано не менее 30 рабочих мест. Приоритетными направлениями работы станут разработка алгоритмов для беспроводных систем 5G и интернета вещей, проводных и беспроводных систем связи, обработки медиаинформации (изображение, звук, видео) на основе методов искусственного интеллекта, а также поиск новых методов машинного обучения при недостаточной обучающей выборке.

Кроме того, Huawei и «Сколково» договорились о создании совместной лаборатории со Сколковским институтом науки и технологий. Основными направлениями ее научной деятельности станут изучение искусственного интеллекта и машинного обучения, прикладная теория информации, квантовые вычисления, беспроводная связь и интернет вещей.

Кирилл Сарханянц