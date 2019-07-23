«В России каждый должен иметь доступ к новым навыкам и ключевым для цифровой экономики знаниям» Замглавы Минэкономики — о подготовке и реализации проекта «Кадры для цифровой экономики»

В марте 2018 года Илья Торосов после 13 лет работы в банковской сфере, победив в конкурсе для руководителей нового поколения «Лидеры России», был назначен заместителем министра экономического развития РФ. Одно из направлений, которое он теперь курирует,— федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». О том, как власти будут способствовать подготовке новых специалистов для цифровизации страны, на что пойдут выделенные на федеральный проект средства, как бизнес поддерживает научно-исследовательскую работу и зачем государство создает еще один венчурный фонд, Илья Торосов рассказал “Ъ”.

— Каковы основные приоритеты у государства в проекте?

— Это масштабный проект по совершенствованию системы образования, трансформации рынка труда и вовлечению граждан в цифровую экономику страны. Поэтому при формировании плана мероприятий был выбран комплексный подход, и ключевыми стали три направления: обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами; поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики; содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

— Что удалось сделать на текущий момент?

— В 2018 году была проведена большая работа: силами экспертного сообщества были концептуально спроектированы основные решения, которые легли в план мероприятий федерального проекта. В частности, сквозные для всех мероприятий продукты: базовая модель компетенций, их профили, персональные траектории развития и система независимой оценки компетенций цифровой экономики. И главное — заданы цели, которые трансформировались в прозрачную систему целевых показателей эффективности всего проекта. 2019 год — это, с одной стороны, год пилотного тестирования спроектированных решений на региональном уровне, в образовательных организациях и компаниях, а с другой — год, когда мы должны достичь первых целевых показателей по всем трем ключевым направлениям проекта.

— До 2024 года на проект «Кадры для цифровой экономики» планируется выделить 143 млрд руб., включая 138 млрд руб.— из средств федерального бюджета. На 2019 год запланировано выделение более 10 млрд руб. Как планируется использовать эти средства?

— Средства по федеральному проекту доведены до ответственных исполнителей в полном объеме. РАНХиГС и Минтруд приступили к реализации своих мероприятий в части подготовки кадров по программе Chief Data Officer (директор по данным, CDO) и Chief Digital Transformation Officer (директор по цифровой трансформации, CDTO). В июне Минпросвещения подвело итоги первых трех конкурсов на предоставление грантов в форме субсидий на проведение тематических смен в сезонных лагерях, создание и функционирование кружков углубленного изучения математики и информатики и распространение лучшего опыта преподавания в организациях общего образования.

Для переобучения экономически активного населения уже в нынешнем году в России заработает система персональных цифровых сертификатов — госсубсидий на развитие компетенций цифровой экономики. До конца 2019 года жители трех пилотных регионов, которые будут определены уже в июле, смогут воспользоваться 5 тыс. сертификатов. Планируем, что к 2024 году сертификатами воспользуется 1 млн наших граждан.

Минобрнауки завершает допроектирование концепций сложных и ресурсоемких мероприятий по разработке моделей цифрового университета и международного научно-методического центра. Минкомсвязь заканчивает формирование пакета технических заданий по своим мероприятиям, в том числе с учетом замечаний рабочей группы федерального проекта. Рассчитываем, что конкурсы будут объявлены не позднее июля.

— Какие внебюджетные источники будут использованы для реализации этой программы? Как будут участвовать негосударственные структуры?

— В планах на 2019 год — создание общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по освоению цифровой грамотности и развитию цифровых компетенций. Сейчас формируется консорциум организаций, которые займутся разработкой такой «витрины» образовательных платформ и решений и наполнением этого сервиса бесплатным контентом от образовательных провайдеров. Участники консорциума — коммерческие компании — смогут принять участие в проекте в качестве технологического, финансового или контентного партнера.

У каждого человека в России должен быть непрерывный и беспрепятственный доступ к получению новых навыков и ключевых для цифровой экономики и цифровой грамотности знаний. Ожидаем, что до конца года не менее 100 тыс. человек пройдут на онлайн-сервисе обучение по программам развития цифровой грамотности. Они будут включать в себя как доступ к базовым информационным материалам в виде инструкций по работе с различными государственными и коммерческими цифровыми сервисами, обучающему видеоконтенту, тестам самооценки, отдельным интерактивным симуляторам и играм, так и возможность получить профессиональные знания на онлайн-курсах по развитию ключевых компетенций цифровой экономики. К 2024 году аудитория сервиса достигнет 10 млн пользователей.

— Процесс подготовки кадров для цифровой экономики в основном регулируется выделением бюджетных мест в вузах для специальностей в сфере IT и телекоммуникаций. Какие принципиальные изменения в подготовке кадров появятся в результате реализации федерального проекта?

— Да, действительно, на 2019 год утверждены новые контрольные цифры приема на бюджет — 50 тыс. человек, поступивших на ИКТ-специальности. К 2024 году этот показатель планируется нарастить до 120 тыс. человек в год. Но не менее важно запустить проекты по реализации новых образовательных программ, при этом острая потребность в специалистах с цифровыми компетенциями требует создания условий для их ускоренной подготовки в интересах конкретных рынков и отраслей.

Например, для перехода к цифровой экономике в системе государственного и муниципального управления мы запустили подготовку специалистов новых квалификаций. Это управленцы, принимающие решения на основе данных, так называемые CDO, и управленцы в области цифровой трансформации, CDTO. В 2019 году подготовку по программам CDTO пройдут не менее 13 тыс. 490 человек.

— Можно ли предположить, что в результате реализации этого проекта государство будет готовить меньше юристов и экономистов, а программистов и айтишников — больше?

— Нет, это не так. Цифровая экономика уничтожает традиционное деление на технические и гуманитарные специальности. Например, новые квалификации и дополнительные программы обучения смогут помочь юристам получить знания в области прорывных технологий для защиты интеллектуальных прав на новые разработки, а экономистам или менеджерам — научиться принимать решения на основе больших данных.

— Президент обозначил одним из приоритетов цифровой экономики технологии из области искусственного интеллекта (AI). Какие шаги вы предлагаете для ускоренной подготовки профильных кадров и предотвращения «утечки мозгов»?

— По итогам специального совещания в Москве должны быть заключены соответствующие соглашения со Сбербанком, «Ростехом», «Росатомом», РЖД, «Ростелекомом». Включиться в этот масштабный проект президент попросил и ведущие компании ТЭКа: «Газпром», «Роснефть», «Россети», «Транснефть». В рамках соглашения о партнерстве компании должны будут инвестировать в научно-исследовательскую работу, в развитие центров компетенций, в поддержку стартапов, а также в подготовку научных, управленческих, инженерных кадров и привлечение специалистов из-за рубежа.

— Что может сделать государство, чтобы профессии из сферы цифровой экономики стали престижными у российской молодежи?

— Профессиональные конкурсы и олимпиады — одна из наиболее действенных форм для повышения уровня профессиональной подготовки, развития и популяризации профессии. Уже в нынешнем году 850 призеров олимпиад получат гранты за высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий.

— Какие перспективы у экспорта образовательных технологий из России вы видите в условиях санкционного режима?

— Рынок образовательных технологий — один из самых перспективных в РФ, поскольку, с одной стороны, не насыщен решениями, а с другой — находится под давлением агрессивно растущего спроса. Государственное стимулирование — в числе ключевых факторов его развития. Так, сегодня 47% сделок в области образовательных технологий в РФ осуществлены фондами, созданными в рамках государственных инициатив. Уже в текущем году в рамках федерального проекта будет создан венчурный фонд для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, в том числе при выходе на международные рынки. Объем фонда от государства составляет 7 млрд руб. Запланировано, что к 2024 году венчурный фонд поддержит 200 образовательных проектов.

Но уже сейчас в рамках одного из проектов Платформы НТИ по инициативе спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова сформировано сообщество Edunet в составе инициативной группы из 36 российских технологических компаний. Одна из его задач — изучение опыта глобального продвижения таких компаний, как Skyeng и «Кодвардс», «Роботикум», «Школа робототехники для детей РОББО» и других проектов, которые прямо сейчас активно выходят на мировые рынки. Очевидно, что опыт первопроходцев будет учтен при работе фонда с другими проектами.

Интервью взял Артем Шапошников