ЕСПЧ вынес решения по жалобам ЛГБТ-активистов из РФ «Радужный дом», «Движение за брачное равноправие» и «Прайд-хаус в Сочи» сослались на нарушение Европейской конвенции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление о выплате компенсации морального ущерба трем истцам по делу «Жданов и другие против России». Тюменская организация «Радужный дом», столичное «Движение за брачное равноправие» и «Прайд-хаус в Сочи» обратились в Страсбургский суд, чтобы обжаловать отказы в регистрации некоммерческих организаций, защищающих права ЛГБТ. Суд постановил выплатить компенсацию в размере €10 тыс. одному из организаторов клуба «Радужный дом» Александру Жданову и по €13 тыс. ЛГБТ-активистам общественной организации в Сочи Кириллу Непомнящему и Александру Наумчику. Кроме того, суд взыскал с российских властей €6,5 тыс. судебных издержек.

Решение Европейского суда вынесено на основании нарушения ст. 11 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, гарантирующей свободу объединений, и ст. 14 конвенции о запрете дискриминации. Суд установил, что «решающим основанием для отказа в регистрации организаций-заявителей было то, что они продвигали права ЛГБТ».

Европейский суд назвал отказ на данном основании «дискриминацией по признаку сексуальной ориентации».

Отказ в регистрации в Тюмени общественной организации «Радужный дом», которая защищает права ЛГБТ-сообществ, в ЕСПЧ признали «несправедливым и дискриминирующим». В 2007 году Александру Жданову тюменские власти не дали зарегистрировать некоммерческий клуб «Радужный дом», защищавший права ЛГБТ-сообщества. Адвокат Рамиль Ахметгалиев, который представлял интересы истца, вспомнил, что «тогда это был первый отказ в регистрации некоммерческого правозащитного клуба». По словам адвоката, отказные решения принимались на основании того, что общественная организация «действует в целях пропаганды ЛГБТ, угрожает традиционным ценностям, меньшинства не могут иметь детей и поэтому не имеют права вступать в брак». Кроме того, региональное управление Росрегистрации дважды отказало клубу в регистрации на основании того, что его деятельность нарушает федеральный закон об экстремистской деятельности и Конституцию России.

Другой заявитель, спортивное общественное движение «Прайд-хаус в Сочи», которое занималось организацией спортивных мероприятий для ЛГБТ и боролось с гомофобией в профессиональном спорте, получило отказ в регистрации в 2011 году.

При этом в ЕСПЧ отклонили жалобы четвертого заявителя — Николая Алексеева, активиста «Движения за брачное равноправие» и «Прайд-хауса в Сочи». Причиной отказа стали оскорбительные заявления господина Алексеева в адрес судей ЕСПЧ, которые тот оставлял в соцсетях. Европейский суд увидел в поведении активиста злоупотребление правом на жалобу.

Господин Ахметгалиев отметил, что «решение ЕСПЧ было ожидаемо»: «То, что ЕСПЧ объединил несколько заявителей, означает, что он выделяет проблему ЛГБТ-сообществ».

Адвокат подчеркнул, что «это одно из первых дел в России, когда в ЕСПЧ обращается несколько заявителей, иск об отказе в регистрации некоммерческих организаций подается в ЕСПЧ впервые».

Елизавета Михальченко