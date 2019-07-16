В единой базе ЗАГС произошел сбой

Единая база российских органов записи гражданских состояний (ЗАГС) вышла из строя. Сбой «носит общероссийский характер», сообщила в Twitter глава агентства ЗАГС Ульяновской области Жанна Назарова.

С 15 июля россияне не могут получить свидетельства о браке, о рождении и о смерти. С проблемами столкнулись посетители органов ЗАГС в Ульяновске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Владимире и Казани.

На сайте ЗАГС Ростовской области уточняется, что перебои связаны с «проведением ФНС России (оператор единой электронной системы ЗАГС. — “Ъ”) технических работ».

В Минюсте пояснили, что неполадки возникли из-за новой версии системы. «С 14.07.2019 по 15.07.2019 ФНС России была установлена очередная новая версия системы, которая привела к сбою в работе»,— сообщило министерство. В ближайшее время ФНС восстановит работу единой базы ЗАГС.