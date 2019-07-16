Mail.ru Group купила сервис рекомендаций Relap.io

Mail.ru Group приобрела сервис рекомендаций статей и рекламы на медиаплощадках Relap.io. Холдинг подтвердил заключение сделки, однако не раскрыл подробностей. Как рассказал vc.ru основатель и глава проекта Сергей Шалаев, он останется в компании, а также возглавит рекомендательную систему «Пульс», которую Mail.ru Group запустила в феврале 2019 года.

«Relap.io превратился из стартапа в самую крупную сеть нативной рекламы в рунете, оставив далеко позади своих конкурентов. Мы искали стратегического инвестора, который помог бы нам сделать следующий шаг, стать еще лучше и еще больше»,— сказал Сергей Шалаев.

Напомним, в 2016 году холдинг Mail.Ru Group запустила рекомендательный сервис Likemore, который предлагает пользователю статьи с того же сайта, на котором он находится,— похожим образом работает Relap.io Сергея Шалаева. Он встраивается на сторонние сайты и рекомендует читателям релевантные материалы с помощью собственных алгоритмов, а также предлагает нативную рекламу.

«Пульс» формирует персональную ленту контента с помощью алгоритмов, считывающих поведение пользователя в интернете. Сервис аналогичен сервису «Яндекс.Дзен», который с 2017 года работает как платформа для авторов и СМИ, делясь с медиа трафиком.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Mail.ru Group прощупывает Пульс».