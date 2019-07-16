У платных дорог не будет альтернатив

Законопроект, разрешающий вводить плату за проезд по автодорогам Крайнего Севера (70% территории России входит в эту зону) даже при отсутствии альтернативного бесплатного объезда, доработан ко второму чтению. Изначально предполагалось, что нововведение коснется только новых дорог, теперь же будет разрешено вводить плату на уже действующих трассах и мостах, отремонтированных на частные деньги. Новые правила не коснутся владельцев легковых автомобилей и мотоциклистов — с них плату не возьмут, а вот собственникам грузовиков, скорее всего, придется раскошелиться.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять во втором чтении новую редакцию поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности». Документ, разработанный Минтрансом и принятый в первом чтении в начале года, разрешает взимать плату за проезд на автодорогах (и мостах) Крайнего Севера при отсутствии альтернативного бесплатного проезда.

Существующий закон, напомним, содержит запрет на взимание платы, если нет бесплатного объезда. Например, для платной М11 бесплатной альтернативой является М10, для участков М4 — «Старая Каширка» и так далее. Минтранс хочет снять ограничение для районов Крайнего Севера (на них приходится 70% территории России), где есть острая потребность в развитии дорожной сети. Бюджетных денег на дорожное строительство не хватает, частные инвесторы не приходят из-за ограничений закона, поэтому жителям приходится пользоваться зимниками и временными переправами. Нефтегазовые и добывающие компании предприятия строят дороги для собственных нужд, но открыть для населения и взимать плату за проезд они не могут.

Ко второму чтению законопроект доработали.

Если в первой версии речь шла лишь о новых дорогах, то новая редакция разрешает вводить плату и на существующих трассах, реконструированных в рамках концессии или ГЧП-проекта.

Такой сценарий может быть в принципе применен к любой северной дороге (на Чукотке, в Якутии, Мурманской области), причем как регионального, так и федерального значения. Платными также смогут стать мосты и путепроводы, построенные «с нуля» или реконструированные. Отметим, что во время принятия поправок в первом чтении первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов уверял депутатов, что ранее введенных в эксплуатацию дорог законопроект не коснется.

На владельцев легковых авто и мотоциклистов нововведение не распространяется — с них плату за проезд не возьмут, даже если дорогу или мост построят полностью на частные деньги. Список льготных категорий транспортных средств может быть расширен постановлением правительства. Речь может идти об автобусах, обслуживающих регулярные маршруты, такси, грузовиках, перевозящих определенные товары (депутаты предлагали прописать исключения прямо в законе, но комитет по транспорту решил, что решение должен принимать Белый дом). После окончания концессионного соглашения проезд станет бесплатным для всех автомобилей.

Поводом для разработки поправок стало обращение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Минтранс: из-за существующих запретов невозможно построить и ввести в эксплуатацию платный километровый мост через реку Пур на Ямале. Сейчас там действует платная переправа: перевозка 30-тонного грузовика стоит 38 тыс. руб. (по мосту будет вдвое дешевле), легковой машины — 100 руб. (по мосту будет бесплатно). По данным Минтранса России, в регионах Крайнего Севера готовы еще 22 проекта с проработанными финансовыми моделями, частные компании готовы инвестировать порядка 400 млрд руб.

«Исполнительные органы власти субъектов не смогут просто взять и перевести автомобильную дорогу при отсутствии альтернативы в платный режим эксплуатации,— пояснили “Ъ” в пресс-службе Минтранса.— Реализация дорожных проектов возможна только при заключении концессионного соглашения или соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, то есть приведен ограниченный перечень инструментов».

В пресс-службе госкомпании «Автодор» (курирует федеральные проекты платных дорог) законопроект поддержали, заявив, что «готовы оказывать регионам содействие в подготовке проектов с учетом обширного опыта включая участие в непосредственной реализации». Комментируя поправку про платные мосты, в «Автодоре» заметили, что стоимость их строительства в районах Крайнего Севера «может быть крайне высокой, что требует понятного механизма возврата инвестиций».

Законопроект изначально задумывался для того, чтобы нефтегазодобывающие компании за счет населения могли вернуть деньги, вложенные в технологические дороги, пояснил координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. «Такое объяснение было бы честнее, чем сочинять сказки про ГЧП и заинтересованных инвесторов. Государство потом скажет: вот вам, ребята, частная дорога, платите компании, а обязательства по развитию территории мы с себя снимаем»,— сказал господин Войтко.

Эксперт не исключил, что к моменту принятия законопроект обрастет уточнениями, которые позволят сделать все существующие дороги Крайнего Севера платными.

Отметим, что на этапе первого чтения законопроект не был поддержан многими депутатами. «Разрешить строить платные дороги — это значит обдирать и без того нищее население»,— говорил депутат Федот Тумусов. Он считает, что добывающие компании нужно обязать выполнять «социальные функции, предоставлять и без того малочисленному населению возможность пользоваться построенной дорогой». После принятия закона власти вообще перестанут вкладываться в развитие бесплатных дорог, предполагал депутат Ярослав Нилов. Закон принимается в интересах «ушлых людей, аффилированных с определенными властными структурами», отмечал депутат Николай Коломейцев: «То, что еще вчера было доступным для всех, сделают платным и начнут собирать деньги там, где вчера не собирали».

Иван Буранов