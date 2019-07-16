«Технологии улучшаются, причем стремительно»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова — о том, как модные дома, автомобильные и ювелирные бренды все чаще обращаются к технологии дополненной реальности.

Gucci стремится быть впереди планеты всей, в том числе и в том, что касается технологий. В конце июня бренд объявил, что теперь в его приложении для смартфонов появилась виртуальная примерочная, созданная при помощи технологии дополненной реальности. Правда, примерить пока можно только кроссовки Ace. Автор разработки с поразительной реалистичностью картинки — белорусская компания Wannaby. Модель Ace была выбрана неслучайно — она для Gucci знаковая, вариаций ее множество.

Работает все просто: можно выбрать любой из вариантов кроссовок Ace на экране смартфона и нажать «примерить», направив камеру на свои ноги. Приложение привязано к сайту Gucci, так что понравившуюся пару можно сразу же купить.

Хоть Gucci и стал первым фэшн-брендом, в приложении которого есть виртуальная примерка обуви, он не первый кто использует дополненную реальность.

Так, Hugo Boss использовал технологию дополненной реальности для того, чтобы перенести показ новой коллекции с подиума прямо в свой лондонский бутик. Еще раньше перенестись на показ, вернее, за его кулисы, клиентам предложил Dior, правда, по технологии виртуальной, а не дополненной реальности. Увидеть бекстейдж помогали специальные очки.

Очень активны в использовании дополненной реальности автомобильные бренды. Так, BMW предлагает полномасштабные интерактивные визуализации своих моделей i3 и i8, созданные при помощи мобильного приложения.

Применяют технологию и в ювелирно-часовой индустрии: дополненную реальность в январе прошлого года использовал Boucheron на своей выставке Vendorama. Наведя камеру смартфона на отдельные экспонаты, можно было видеть настоящее мини-представление в исполнении кота Владимира — черный кот с такой кличкой раньше жил во флагманском бутике марки.

При помощи технологии дополненной реальности можно примерить украшения бренда Forevermark от De Beers и часы Tissot. Правда, иногда нужно совершать странные манипуляции, чтобы технологией воспользоваться. У De Beers для примерки придется сначала распечатать бумажные символы украшения. Но технологии улучшаются, причем стремительно.