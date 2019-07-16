За 17 лет население Краснодара выросло на 620 тысяч человек

С 2002 года число жителей столицы Кубани увеличилось на 620 тыс. человек. Об этом на совещании в Законодательном собрании Краснодарского края, посвященном генеральному плану города, сообщил управляющий директор ООО «НИИ Перспективного Градостроительства» Павел Спирин.

По его словам, особенностью Краснодара является то, что с одной стороны его подпирает река, с другой – федеральные земли, а с третьей – зона взлета и посадки самолетов и приаэродромные территории. Таким образом, город может развиваться только на северо-восток.

Как было озвучено на совещании, краевому центру требуется еще примерно 505 детсадов и как минимум 120 школ. Трудностями при разработке генплана является и тот факт, что 42% разрабатываемых территорий находятся в федеральной собственности, 5% – в муниципальной и 3% - в краевой.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в сентябре прошлого года Росстат официально признал Краснодар городом-миллионером. Символическое свидетельство, подтверждающее этот статус, было вручено мэру города Евгению Первышову руководителем Федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяной Курняковой.

Василий Хитрых