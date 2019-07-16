Звездные ворота

ФК «Звезда» не готов с первого сезона выйти из второго дивизиона в первый (Футбольную национальную лигу, ФНЛ), объявило руководство команды. Ранее задачу выйти в ФНЛ поставили перед футбольной командой краевые власти, основные спонсоры недавно ставшего частным клуба. Для выхода в ФНЛ клубу «необходимо обрасти мясом», заявляют представители «Звезды». Отметим, что для выступлений в ФНЛ «Звезда» имеет недостаточный бюджет — всего 86 млн руб.



Пермский футбольный клуб «Звезда» озвучил задачи на новый сезон. На приуроченной к старту турнира ПФЛ пресс-конференции руководство команды назвало приоритетом достойное выступление в турнире команд ПФЛ и стремление бороться за победу в каждом матче.

Напомним, клуб был создан в спешном порядке летом прошлого года, на смену прекратившему выступление «Амкару». Тогда флагман пермского футбола выступал в элитном дивизионе отечественного футбола. ФК «Звезда» начал выступление с третьего по силе футбольного турнира страны. В дебютный сезон команда заняла шестое место среди 12 команд. Перед началом второго сезона губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о желании видеть команду в турнире ФНЛ, классом выше.

Однако на пресс-конференции руководство клуба заявило, что на данный момент такая задача перед ФК «Звезда» не стоит. Директор АНО ФК «Звезда» Валерий Волошин подчеркнул, что «главное на сегодня — это развитие базы футбола в крае, построение структуры, так называемой пирамиды, на вершине которой будет находиться клуб «Звезда».

«А пока это строительство не завершено, высокие задачи перехода в более престижный турнир решать рано»,— отметил начальник команды. Его поддержал главный тренер команды Константин Парамонов. По его словам, команде «необходимо обрасти мясом». То есть сформировать сбалансированный состав, способный быть конкурентоспособным среди коллективов Футбольной национальной лиги. Пока этот процесс также находится в стадии формирования.

В этом сезоне команда усилилась семью новыми футболистами. Часть из них — бывшие игроки молодежного состава «Амкара», часть — опытные спортсмены, игравшие в ПФЛ и даже ФНЛ. Это полузащитники Максим Лаук, Владимир Лаптев, Евгений Наседкин, нападающие Алексей Бабырь, Валерий Манько, защитник Булат Садыко и вратарь Анатолий Красильников.

На пресс-конференции было объявлено, что бюджет клуба составит около 86 млн руб. Финансирование команды будет проходить по схеме «50 на 50», при которой половина средств выделяется из регионального бюджета, половину клуб должен найти самостоятельно, в том числе и за счет спонсоров. В прошлом году бюджет был вдвое меньше, поскольку клуб входил в структуру госучреждения «Центр спортивной подготовки», которое полностью финансировало команду. Для сравнения: клубы из нашей группы ПФЛ «Урал-Приволжье», претендующие на повышение в классе, имеют бюджет более 140 млн руб.

Вход на матчи с нового сезона будет платным. По словам директора команды, она будет символической и не превысит 100 руб. Свой первый матч «Звезда» проведет 16 июля на домашней арене против ФК «Челябинск».

Андрей Вылежнев