Молоко убежало

Совладелец крупных прикамских маслозаводов — «Нытвенского» и «Октябрьского» — Сергей Поздеев остался без компаньона: Юрий Кряжев вышел из бизнеса. Бывшие парт­неры не комментируют решение. Источники расходятся во мнении, имел ли место корпоративный конфликт, но уверены, что произошедшее никак не отразится на бизнесе.



Юрий Кряжев вышел из бизнеса, связанного с переработкой молока. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Ранее господину Кряжеву принадлежало 30% ООО «Маслозавод „Нытвенский“» и 20% ООО «Маслозавод „Октябрьский“». Сейчас его доли закреплены за одноименными ООО. Компаньоном господина Кряжева был Сергей Поздеев. Он сохранил свои доли: 70% в «Нытвенском» и 60% в «Октябрьском».

Напомним, маслозавод «Нытвенский» занимает почти треть регионального рынка переработки молока и находится на ведущих позициях среди производителей молочной продукции. По данным сайта маслозавода, ежедневно предприятие перерабатывает свыше 300 тонн молока. Ассортимент насчитывает более 80 наименований молочной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 года маслозавод «Нытвенский» показал выручку в 3,9 млрд руб. и прибыль в 233,7 млн руб. «Октябрьский» отчитался о выручке в 134 млн руб. и убытке в 1,5 млн руб. Кроме того, Сергей Поздеев владеет 100% ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», который по итогам 2017 года показал выручку в 4,6 млрд руб. и прибыль в 325 млн руб. Компания считается крупнейшим переработчиком молока в Прикамье.

Юрий Кряжев отказался от общения с „Ъ-Прикамье“, сославшись на занятость. Сергей Поздеев сообщил, что не знаком с таким решением своего компаньона. Исполнительный директор маслозавода «Нытвенский» Владислав Ашихмин, комментируя возможность появления нового совладельца, сообщил: «Не могу знать».

Источник „Ъ-Прикамье“ в отрасли подтвердил, что Юрий Кряжев вышел из молочного бизнеса, но заверил, что компаньоны разошлись без конфликтов. По данным другого источника, якобы имел место корпоративный конфликт, связанный с некими механизмами при реализации продукции.

По мнению руководителя ассоциации молочников Прикамья Николая Капустина, решение совладельцев не изменит положения дел на рынке. Такого же мнения придерживаются источники „Ъ-Прикамье“: «Напрямую в управлении бизнесом участвует Поздеев». Собеседники также выразили уверенность, что господин Кряжев не станет инициировать собственный бизнес в этой отрасли. «Ничего не изменится. Как работали, так и будем работать»,— пояснил директор ООО АП «Заря Путино» Самвел Киракосян.

Юлия Сырова