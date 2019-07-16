Молоко убежало

Совладелец крупных прикамских маслозаводов — «Нытвенского» и «Октябрьского» — Сергей Поздеев остался без компаньона: Юрий Кряжев вышел из бизнеса. Бывшие партнеры не комментируют решение. Источники расходятся во мнении, имел ли место корпоративный конфликт, но уверены, что произошедшее никак не отразится на бизнесе.
Юрий Кряжев вышел из бизнеса, связанного с переработкой молока. Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс». Ранее господину Кряжеву принадлежало 30% ООО «Маслозавод „Нытвенский“» и 20% ООО «Маслозавод „Октябрьский“». Сейчас его доли закреплены за одноименными ООО. Компаньоном господина Кряжева был Сергей Поздеев. Он сохранил свои доли: 70% в «Нытвенском» и 60% в «Октябрьском».
Напомним, маслозавод «Нытвенский» занимает почти треть регионального рынка переработки молока и находится на ведущих позициях среди производителей молочной продукции. По данным сайта маслозавода, ежедневно предприятие перерабатывает свыше 300 тонн молока. Ассортимент насчитывает более 80 наименований молочной продукции. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2017 года маслозавод «Нытвенский» показал выручку в 3,9 млрд руб. и прибыль в 233,7 млн руб. «Октябрьский» отчитался о выручке в 134 млн руб. и убытке в 1,5 млн руб. Кроме того, Сергей Поздеев владеет 100% ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», который по итогам 2017 года показал выручку в 4,6 млрд руб. и прибыль в 325 млн руб. Компания считается крупнейшим переработчиком молока в Прикамье.
Юрий Кряжев отказался от общения с „Ъ-Прикамье“, сославшись на занятость. Сергей Поздеев сообщил, что не знаком с таким решением своего компаньона. Исполнительный директор маслозавода «Нытвенский» Владислав Ашихмин, комментируя возможность появления нового совладельца, сообщил: «Не могу знать».
Источник „Ъ-Прикамье“ в отрасли подтвердил, что Юрий Кряжев вышел из молочного бизнеса, но заверил, что компаньоны разошлись без конфликтов. По данным другого источника, якобы имел место корпоративный конфликт, связанный с некими механизмами при реализации продукции.
По мнению руководителя ассоциации молочников Прикамья Николая Капустина, решение совладельцев не изменит положения дел на рынке. Такого же мнения придерживаются источники „Ъ-Прикамье“: «Напрямую в управлении бизнесом участвует Поздеев». Собеседники также выразили уверенность, что господин Кряжев не станет инициировать собственный бизнес в этой отрасли. «Ничего не изменится. Как работали, так и будем работать»,— пояснил директор ООО АП «Заря Путино» Самвел Киракосян.