Активисты пришли к Красносельской управе в поддержку Ильи Яшина

Несколько десятков человек пришли к зданию Красносельской управы в поддержку Ильи Яшина, которому могут отказать в регистрации на выборы в Мосгордуму от Красносельского округа. По мнению господина Яшина, более 700 подписей в его поддержку могут признать «подозрительными». При этом допустимый брак — не больше 429 подписей.

Сам господин Яшин назвал акцию депутатским приемом. Он заявил, что избирком пытается забраковать подписи, чтобы не пустить его на выборы. «Возможно, это наш единственный шанс добиться допуска независимых кандидатов на выборы»,— написал он в Facebook.

Ранее о нарушениях при проверке подписей заявляла юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Она баллотируется в Мосгордуму по 43-му избирательному округу (Хамовники, Арбат и Пресня).

Муниципальные депутаты вышли с одиночными пикетами к зданию Мосгоризбиркома сегодня в 11:00. Они требовали допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.