Французский президент тянется к звездам

Праздник 14 июля в Париже прошел под рев моторов и свист «желтых жилетов». Но противостояние властей и протестующих, вылившееся в скандал на празднике, далеко не главная новость нынешнего парада, считает корреспондент “Ъ” Алексей Тарханов.

Парижский парад 14 июля — традиционный праздник Франции и ее армии, выходящей на Елисейские поля, чтобы показать не только современные боевые машины, но и мундиры, унаследованные еще от императорской армии. Здесь проходит кавалерия Национальной гвардии, «уланы с конскими хвостами», а бородатые «пионеры» Иностранного легиона маршируют с плотницкими топорами на плечах. Так было и сегодня — стоя за ограждением, я мог видеть кепи легионеров, черные треуголки и шпаги студентов Политехнической школы, эполеты, плюмажи и красные штаны курсантов Сен-Сира, декоративных морячков и морячек с саблями и в белых гетрах из военно-морских училищ.

Но рядом с ними шли солдаты, которые ведут реальную войну.

Подразделения парашютистов, вертолетчиков, танкистов, сражающихся в Мали с джихадистами, открывали парад. А также моряки с многоцелевых ракетных фрегатов, которые 13 и 14 апреля 2018 года нанесли удары по Сирии. И конечно, силы спецназа, которых используют и в стране, и за ее пределами, вроде недавней операции по спасению французских заложников в Буркина-Фасо, стоившей жизни двух офицеров.

При президенте Эмманюэле Макроне, в отличие от Франсуа Олланда, Франция не ввязывалась в войны, но старательно развивала свои вооруженные силы. Обратившись накануне парада с приветственным словом к армии, президент Макрон объявил о том, что во Франции создается военно-космическое командование, а военно-воздушные силы «станут в перспективе воздушно-космическими». Франция «будет защищать, и активно, наши космические аппараты», заявил президент.

В качестве вероятных соперников и одновременно примеров для подражания специалисты приводят военно-космические силы США, России и Китая.

По их словам, Китай уже испытал собственное космическое оружие, уничтожив один из своих спутников, который стал мишенью для противоракеты. Эксперты вспомнили и эпизод с опасным маневрированием французского и российского спутников в 2017 году, о котором рассказала министр обороны Франции Флоранс Парли. Она намекнула, что инцидент произошел по вине российских ВКС, направивших космический аппарат к французскому спутнику «с разведывательными целями».

Франция — одна из крупных космических держав, у нее есть собственные ракеты-носители (в том числе одна из лучших в мире тяжелая ракета «Ариан-5») и собственный космодромом Куру во Французской Гвиане. Теперь она официально включается в гонку космических вооружений, хотя, как и другие великие державы, признает на словах принцип использования космоса исключительно в мирных целях.

Фото: Charles Platiau, Reuters

Накануне парада президент посетил Шербур, где участвовал в церемонии подготовки к спуску на воду первой атомной подводной лодки «Сюффрен» из нового поколения шести «барракуд». Атомные подводные лодки появились у Франции в 1967 году и с тех пор остаются важной частью ее сил стратегического назначения.

98-метровая многоцелевая субмарина «Сюффрен» водоизмещением 3,5 тыс. тонн, названная в честь самого удачливого из французских адмиралов XVIII века, предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, защиты французских морских ударных сил, но может поражать цели и на суше с помощью крылатых ракет. Кроме того, подлодка специально приспособлена для высадки диверсионных групп с помощью мини-субмарин, которые «Сюффрен» несет на борту.

Программа строительства многоцелевых «барракуд», начатая в 2000 году,— гордость Франции. Дюжина таких подлодок, правда не с атомным, а с дизель-электрическим двигателем, уже заказана Австралией.

С праздником президент явно поторопил судостроителей Шербура. Лодка пока лишь установлена на стапель, ее спустят на воду ближе к осени, а в первый поход она выйдет в 2020 году.

Французы не были бы французами, если бы наряду с вопросами автономии и ударной мощи журналисты не обсуждали особое устройство кубриков, рассчитанных теперь не только на мужчин, но и на женщин, которые получили возможность комфортно нести службу на АПЛ.

До этого на авиасалоне в Ле-Бурже президент Макрон объявил о начале строительства истребителя следующего поколения, который должен заменить французские Rafale и европейские Eurofighter. Над этим проектом будут работать совместно Франция, Германия и Испания. Создать альтернативу американским самолетам — «европейский самолет для европейцев, независимый от американских технологий» — так определил задачу проекта представитель французских авиастроителей, глава концерна Dassault Эрик Траппье.

Судя по всему, президент Макрон помнит, что Франция располагает самой крупной и боеспособной армией в Европе и роль ее, особенно в свете претензий к НАТО, высказываемых Дональдом Трампом, только возрастет. Не забывает он и о сложных отношениях с Британией, которым предстоит пройти испытание «Брекситом».

Задача создания единого европейского оборонного комплекса, желательно с французским акцентом, отразилась в тематике воскресного парада.

Им стало «европейское сотрудничество»: вместе с французскими солдатами по Елисейским полям прошли военные из Германии, Бельгии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Голландии, Португалии и — возможно, в последний раз — Великобритании.

Гостями президента Макрона были канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Саули Ниинистё, Эстонии — Керсти Кальюлайд, Португалии — Марселу Ребелу ди Соуза, премьер-министры Нидерландов Марк Рютте и Бельгии — Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, министры обороны Испании Маргарита Роблес, Дании — Трине Брамсен и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Собравшимся в Париже руководителям были показаны новинки французского военно-промышленного комплекса: новые разведывательные и ударные беспилотники, умные машины, двигающиеся по полю боя без водителя, боевые и пожарные роботы, в том числе и заслуженный Colossus, спасавший Нотр-Дам ночью 15 апреля.

«Желтые жилеты» и их друзья-погромщики презрели запрет на демонстрацию в центре столицы. Протестующие явились на парад с желтыми шариками и криками: «Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет», освистав президента во время его торжественного проезда.

Фото: Pascal Rossignol, Reuters

«Жилеты» хотели доказать, что 14 июля больше не будет для Эмманюэля Макрона триумфом. Им удалось подпортить парад и, возможно, удастся испортить парижанам праздничный вечер, поскольку столкновения на Елисейских полях продолжились и после прохода войск. Демонстранты требуют «перемен» и скандируют «Революция!». Но все эти профессиональные скандалисты даже не представляют себе, как революционно изменился парад и армия за три года президентства Макрона — даже несмотря на то, что военные по особым случаям по-прежнему надевают треуголки и эполеты.