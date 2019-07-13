«РИА Новости» рассказало, что западные спецслужбы готовят фейк об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента РФ Владимира Путина, а также о руководстве Минобороны, которую затем используют для обоснования новых санкций, сообщил «РИА Новости» военно-дипломатический источник. «В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве»,— сказал собеседник агентства.

По его словам, в общих чертах, эта кампания повторяет сценарий «Панамагейта». По данным источника, фейковые новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам — Джорджу Соросу и Уильяму Браудеру. «Как и в случае с "Панамским досье", несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер»,— сказал собеседник агентства.

Напомним, утечка миллионов документов из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca в 2016 году коснулась многих известных людей, в том числе российских чиновников. Обработкой массива информации занимались четыре сотни журналистов из разных стран.

Панамский офшорный скандал расследовали власти более чем десяти стран. В их числе Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция и Австралия. Минюст США также изучил документы о деятельности панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

О последствиях скандала — в публикации “Ъ FM” «"Панамское досье" всплыло на поверхность».