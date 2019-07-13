Трое сотрудников «Лайк моторс» отправлены в СИЗО

Пермский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трем сотрудникам автосалона «Лайк моторс», фигурантам уголовного дела о мошенничестве в отношении клиентов компании. Еще один, как говорят знакомые с ситуацией источники, отправлен под домашний арест.

Напомним, изначально подозреваемыми по делу проходили 14 человек. По версии следствия, сотрудники автосалона путем обмана по программе Trade-In приобретали у граждан их машины по цене 1 руб. После чего, оказывая психологическое давление на клиента, вынуждали покупать автомобиль из салона по завышенной в два раза цене. Также, вводя клиентов в заблуждение, оформляли кредитные договоры по завышенной ставке и на суммы, превышающие в разы стоимость транспортных средств.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). 3 июля суд продлил восьмерым подозреваемым срок задержания в порядке ст. 91 УПК РФ на 72 часа.