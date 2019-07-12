Аэрофлот добавляет Ульяновск в программу «Деловой проездной»

Аэрофлот включил Ульяновск в удобный тарифный продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании. С 12 июля услуга доступна на направлении из Москвы в Ульяновск и обратно. Этот город стал 38 направлением в маршрутной сети Аэрофлота, на котором действует «Деловой проездной».

Данная услуга представляет собой «единый» билет на несколько перелетов (от 2 до 8) туда и обратно на определенном направлении. Стоимость «Делового проездного» зависит от количества приобретаемых полетов в обе стороны, класса обслуживания и направления. Первый полет бронируется на конкретную дату и рейс, а остальные — остаются с открытой датой с возможностью забронировать их на любой удобный рейс (при наличии мест по выбранному тарифу).

Тариф также доступен на рейсах из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Калининград, Архангельск, Нижнекамск, Пермь, Уфа, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Воронеж, Белгород, Саратов, Оренбург, Анапа, Ставрополь, Астрахань, Минеральные воды, Мурманск, Махачкала, Нижневартовск, Сургут, Иркутск, Красноярск. А также из Москвы в Минск, из Санкт-Петербурга в Краснодар, Калининград, Сочи и Мурманск.

Забронировать такой билет возможно, позвонив в контактный центр ПАО «Аэрофлот», а также обратившись в офис собственной продажи ПАО «Аэрофлот» или в агентство, оформившее «Деловой проездной», не позднее, чем за 1 час до запланированного времени вылета рейса.