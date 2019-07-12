«Единая Россия» не будет выдвигать своих кандидатов в мэры Братска, Саянска, Тулуна

Спикер иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол заявил вчера на партконференции, что партия не будет выдвигать своих кандидатов в мэры Братска, Саянска, Тулуна и Осинского района.

«В этом году есть территории, где мы предлагаем не выдвигать кандидатов. В каждом конкретном случае причины разные, они обусловлены специфичной внутриполитической обстановкой в этих муниципалитетах», — сказал господин Сокол. Также он добавил: в них «есть кандидаты, с которыми у нас выстроен конструктивный диалог». По словам господина Сокола, с 2014 года «политический ланшафт в Иркутской области изменился до неузнаваемости».

«Исполнительная власть в регионе находится в руках наших политических оппонентов, которые при этом серьезно представлены и в заксобрании. В этой ситуации резко возросли требования к качеству кандидатов-единороссов»,— пояснил он. Спикер добавил, что в таких условиях «провести слабого кандидата, как зачастую бывало ранее, сейчас уже невозможно».

На этой же конференции было объявлено, что в Братске «Единая Россия» поддержит действующего мэра-единоросса Сергея Серебренникова, который идет на выборы самовыдвижением. Ранее господин Сокол предлагал в связи с наводнением отменить выборы мэра Тулуна. Городом сейчас руководит единоросс Юрий Карих. В Осинском районе мэром является Виктор Мантыков, победивший на предыдущих выборах как самовыдвиженец. Саянском руководит Олег Боровский, избранный от ЛДПР.

Екатерина Еременко