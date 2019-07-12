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В Иркутской области 12 июля объявлен днем траура по погибшим при наводнении

Коммерсантъ (Иркутск) от

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, по которому 12 июля объявляется днем траура на территории региона.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Иркутской области в результате паводка, вызванного сильными дождями, большим количеством пострадавших в результате подтопления отдельных населенных пунктов Иркутской области, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории Иркутской области. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги»,— говорится в указе. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

«Трагически оборвалась жизнь людей, полных сил, планов и надежд. Трудно осознать, что их больше нет с нами, но они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. Это большая потеря для всех, кто знал и любил погибших, огромное несчастье не только для пострадавших от наводнения территорий, но и для всей Иркутской области, для всей страны. Эта страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Все жители Иркутской области откликнулись на страшную беду, которая пришла в ваши дома, все готовы оказать любую помощь и поддержку. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты, искренне скорбим вместе с вами»,— цитирует пресс-служба главу региона.

В результате сильного наводнения, начавшегося в Иркутской области 25 июня и затопившего более 100 населенных пунктов, погибли 25 человек. Это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. 11 человек считаются пропавшими без вести. В результате наводнения более 35 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. жилых домов разрушены полностью. В самом пострадавшем от наводнения городе Тулуне до сих пор остаются подтопленными 150 домов.

Екатерина Еременко


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