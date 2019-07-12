В Иркутской области 12 июля объявлен днем траура по погибшим при наводнении

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, по которому 12 июля объявляется днем траура на территории региона.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся на территории Иркутской области в результате паводка, вызванного сильными дождями, большим количеством пострадавших в результате подтопления отдельных населенных пунктов Иркутской области, выражая скорбь по погибшим, соболезнуя их родным и близким, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 12 июля 2019 года днем траура на территории Иркутской области. В день траура на всей территории Иркутской области приспустить флаги»,— говорится в указе. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендуется не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи.

«Трагически оборвалась жизнь людей, полных сил, планов и надежд. Трудно осознать, что их больше нет с нами, но они навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. Это большая потеря для всех, кто знал и любил погибших, огромное несчастье не только для пострадавших от наводнения территорий, но и для всей Иркутской области, для всей страны. Эта страшная беда вызвала в наших сердцах сочувствие и боль. Все жители Иркутской области откликнулись на страшную беду, которая пришла в ваши дома, все готовы оказать любую помощь и поддержку. В эти тяжелые дни разделяем боль и горечь вашей утраты, искренне скорбим вместе с вами»,— цитирует пресс-служба главу региона.

В результате сильного наводнения, начавшегося в Иркутской области 25 июня и затопившего более 100 населенных пунктов, погибли 25 человек. Это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. 11 человек считаются пропавшими без вести. В результате наводнения более 35 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. жилых домов разрушены полностью. В самом пострадавшем от наводнения городе Тулуне до сих пор остаются подтопленными 150 домов.

Екатерина Еременко