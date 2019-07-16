Фальсификату – бой! Без коротких замыканий

Проблема фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции несет в себе угрожающие масштабы и риск трагических последствий, о которых мало кто задумывается. Половина жилых домов горит по причине некачественной электропроводки. Доля фальсификата на рынке достигает 50% — скрытая угроза существует в квартирах, детсадах, школах, офисах, торговых центрах. Недостаточное внимание к этой проблеме чревато такими ЧП, как пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.

Тема безопасности при строительстве капитальных объектов была поднята на конференции в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. На ней обсуждались итоги и задачи общественного проекта «Кабель безопасности».

Как подчеркнул куратор проекта Владимир Кашкин, проблема фальсификата на рынке кабельно-проводниковой продукции стоит очень остро. На сегодня его доля превышает 20%, а если взять конкретные сегменты — кабели для бытовых нужд и общестроительных работ,— этот показатель в зависимости от региона колеблется от 30% до 50%.

По данным МЧС, треть всех пожаров происходит по причине аварийной работы оборудования, в 70% случаев виной тому некачественный кабель, пояснил Владимир Кашкин. В жилом секторе по этой причине происходит порядка половины всех возгораний.

На проверку как на пожар

Три года назад добросовестные производители запустили общественный проект «Кабель без опасности», объединивший усилия более 70 заводов. Тогда доля фальсификата в розничных сетях достигала 70–80%, благодаря вмешательству представителей отрасли ее удалось существенно снизить.

Одно из направлений общественной работы — проверка сертификатов на кабельно-проводниковую продукцию. При документарной проверке 44 объектов капстроительства выяснилось, что более чем в половине случаев допущены те или иные нарушения в области сертификации.

Выявить такие несоответствия стало значительно проще после перехода Росаккредитации на электронный документооборот. В специальных реестрах в режиме реального времени можно проверить не только наличие сертификата у производителя, но и аккредитацию выдавшей его лаборатории.

Нестандартный штраф

В рамках проекта «Кабель без опасности» налажено активное взаимодействие с Росстандартом. Как подчеркнула руководитель Уральского межрегионального управления Росстандарта Светлана Михеева, доля фиксируемых нарушений с каждым годом растет. В 2018 году претензии возникли более чем к половине проверенных предприятий.

Для усиления воздействия на недобросовестных производителей предлагается увеличить штрафы за нарушения технического регламента, повлекшие вред имуществу или здоровью: с 600 тыс. руб. (максимум на сегодня) до 1 млн руб. За повторное нарушение предлагается штрафовать на сумму в размере 3% выручки за год.

«Один из важнейших показателей, которые мы контролируем,— толщина изоляции и жил. Именно с ним в основном связаны пожары. В Свердловской области мы даже помогли выиграть дело владельцу коттеджа, сгоревшего из-за кабеля, не соответствовавшего нормам по указанным параметрам»,— рассказала Светлана Михеева.

После входного контроля – на выход

Слева – качественный кабель, справа – фальсификат. Фото: Юрий Васильев

Совместно с Минстроем РФ и региональными властями апробирован входной контроль качества кабельной продукции на объектах капстроительства. Инициативу уже поддержали семь регионов. На данный момент охвачено 23 объекта, в основном социальной сферы — школы, детсады, а также места массового пребывания людей.

Три четверти продукции, которая подлежала монтажу, имели нарушения в заявленных характеристиках. В основном это критическое занижение конструктивных размеров сечения токопроводящей жилы и изоляции, от которых напрямую зависит надежность, безопасность и долговечность электропроводки.

При этом 82% образцов не прошли проверку по показателям огнестойкости и дымообразования. Более четверти нарушений — это несоответствие толщины изоляции, 22% — электрического сопротивления жил, 20% — толщины оболочки.

«Основная задача — донести масштабы проблемы до госорганов, которые должны принять соответствующие решения на законодательном уровне. Прежде всего это необходимость введения обязательного входного контроля на объектах капстроительства. Сейчас с Минстроем прорабатывается модель входного контроля. Думаю, вскоре получим первые результаты»,— заключил Владимир Кашкин.

Семь раз проверь

Проблема в том, что кабель — это не тот продукт, который потребитель может оценить невооруженным глазом, отмечает Владимир Кашкин. Этим пользуются так называемые заводы-призраки — юрлица, позиционирующие себя как производственные площадки, хотя, по сути, это пустая вывеска, под которой продается продукция неизвестного происхождения.

Выход для частного потребителя один — делать выбор в пользу производителя с проверенной репутацией, десятилетиями зарекомендовавшего себя на рынке. Юрлицам следует либо самостоятельно позаботиться о входном контроле, либо прибегнуть к помощи экспертов проекта «Кабель без опасности».

Как подчеркнул Марат Калимуллин, замначальника отдела маркетинга «Холдинга Кабельный Альянс», на заводах ХКА действует многоступенчатая система контроля качества материалов и готовой продукции. При помощи современного оборудования проверяются физико-механические, химические, электрические и прочие характеристики. Непосредственно на выставке «Иннопром» продемонстрирован процесс проверки сопротивления токопроводящей жилы. Если данный показатель не соответствует ГОСТУ, это приводит к нагреву кабеля, повреждению изоляции, короткому замыканию и пожару. Контроль за жилой на заводах ХКА начинается на этапе скрутки, что позволяет исключить брак уже на первых стадиях производственного процесса.