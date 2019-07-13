Роджер Федерер продержался до финала

В решающем мужском матче Wimbledon встретятся Новак Джокович и Роджер Федерер. Сербский лидер мирового рейтинга в четырех партиях переиграл Роберто Баутисту из Испании, а швейцарец, которому меньше чем через месяц исполнится 38 лет, сломил сопротивление своего самого принципиального соперника, другого испанца Рафаэля Надаля. Это будет третий уимблдонский финал между Джоковичем и Федерером. В двух предыдущих, сыгранных в 2014 и 2015 годах, сильнее был серб.

Перед главным пока что матчем этого Wimbledon — полуфиналом между 37-летним Роджером Федерером и 33-летним Рафаэлем Надалем — специалисты и болельщики, разумеется, вспоминали, что в последний раз на лондонской траве эти асы встречались уже очень давно, в 2008 году. И что в том сумасшедшем по сценарию пятисетовом финале, доигрывание которого едва не было перенесено на следующий день из-за темноты, Надаль буквально на флажке вырвал победу.

Правда, тогда два теннисных гранда были гораздо моложе, и ожидать от них такого же великолепного спектакля сейчас было нельзя. Впрочем, этот полуфинал тоже получился по-своему ярким и весьма показательным. Надаль был очень хорош на протяжении последних двух недель. Но Федерер сумел взять реванш у него за свое недавнее поражение в полуфинале Roland Garros, причем сделал это по-гроссмейстерски.

В первой партии соперники поначалу брали свои подачи очень легко, но затем у Надаля начались проблемы. В восьмом гейме после его удара в аут Федерер получил брейк-пойнт, который швейцарцу, правда, не удалось использовать в затяжной перестрелке. 12-й гейм Надаль также провел неровно. Ведя — 40:0, он позволил швейцарцу догнать себя и лишь затем довел дело до тай-брейка. Там Федереру дважды пришлось отыгрывать подачу, но далеко Надаля он не отпускал. Более того, начиная со счета 2:3, Федерер выиграл пять очков подряд, а с ними — и первый сет. Его удар справа в те минуты выглядел практически совершенным, подача тоже работала отменно, и неудивительно, что за весь сет испанец взял на приеме лишь семь очков.

Однако за этот успех из-за предельной концентрации внимания, которую ему удавалось сохранять на протяжении почти часа, Федерер дорого заплатил. Наступил момент, когда ему потребовалась передышка. Правда, это случилось, когда крутого поворота в матче никто не ожидал. Начиная со счета 15:40 в третьем гейме второй партии, испанец взял 20 очков из 23, в том числе десять подряд. Причем в концовке сета было очевидно, что Федерер просто экономит силы и практически не борется.

А потом все снова поменялось. Понимая, что третью партию отдавать уже никак нельзя, Федерер опять заиграл почти идеально. В четвертом гейме он реализовал первый же брейк-пойнт, при розыгрыше которого оба соперника оказались у сетки. А в пятом гейме изо всех сил вцепился в свою подачу и трижды не позволял Надалю одним ударом вернуть упущенное. Концовку сета Федерер провел просто блестяще, взяв свою подачу под ноль, и Надаль оказался на краю пропасти. Дело в том, что ни в одном из 24 матчей, выигранных у Федерера, он не уступал 1:2 по партиям.

И Надаль сопротивлялся неизбежному как мог. Он не прекращал свои рывки то в один, то в другой угол задней линии, отражая наступление Федерера. Он сам переходил в атаки, изо всех сил закручивая мяч, однако в третьем гейме четвертого сета все-таки снова потерял свою подачу. Но и это было еще далеко не все. О степени напряжения, в котором находился швейцарец, говорит уникальный эпизод в девятом гейме, когда при счете «ровно» на подаче Надаля, то есть находясь в двух розыгрышах от победы, он рефлексивно попросил видеоповтор, одновременно выигрывая чистый мяч на приеме, когда судья не зафиксировал аут после подачи соперника.

В общей сложности испанцу удалось отразить четыре матчбола — два на своей подаче и два на чужой. Однако пятый все-таки завершился в пользу Федерера, который победил за 3 часа 2 минуты — 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4 — и в 12-й раз вышел в финал Wimbledon спустя 16 лет после того, как одержал там первую из восьми своих побед.

К тому времени было уже давно известно, что в решающем матче соперником Федерера будет первая ракетка мира и прошлогодний чемпион Новак Джокович, достаточно уверенно переигравший испанца Роберто Баутисту — 6:2, 4:6, 6:3, 6:2. А это к тому же означает, что 15 июля впервые с августа 2010 года в первой десятке мирового рейтинга будут сразу два россиянина — Карен Хачанов и Даниил Медведев, которые впервые поднимутся соответственно на восьмое и десятое места.

Евгений Федяков