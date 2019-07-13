Сегодня исполняется 82 года политику, ученому, правозащитнику Владимиру Лукину

Его поздравляет руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов:

— Дорогой Владимир Петрович, от себя и от всей моей семьи сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Знаю, что Вы молоды и душой, и телом, и умом! Желаю Вам долгих лет плодотворной и полнокровной жизни, больших успехов во всем. Для многих, и прежде всего для меня, Вы являетесь примером и в политическом, и в человеческом, и в интеллектуальном отношении. Будьте всегда таким, какой Вы есть. Вы очень крупная фигура в российской политической и интеллектуальной жизни, и в то же время очень простой, демократичный, общительный человек, все это является свидетельством Вашей высокой культуры. Всего Вам наилучшего!

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