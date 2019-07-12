Четверть призывников в Удмуртии были освобождены от службы в армии по состоянию здоровья

В Удмуртии подвели итоги призыва на военную службу в апреле-июле 2019 года. Как рассказал военный комиссар республики Александр Комлев, в целом, мероприятия призыва прошли организованно, без происшествий. Норма призыва для Удмуртии в количестве 1 203 человек выполнена в полном объеме, сообщает пресс-служба омбудсмена республики. Вместе с тем не выполнено задание на отправку в войска граждан, имеющих военно-учетную специальность, а именно — водителей автомобилей категории «С». Недостаток в 56 водителях восполнен призывниками, не имеющими водительского удостоверения.

Сохраняются проблемы, связанные с оповещением граждан на призывные мероприятия — около 4 тысяч человек (каждый третий подлежащий вызову) не были оповещены и не прошли мероприятия призыва. В то же время явившимся в военкомат призывникам в 45% случаев в соответствии с законом предоставлена отсрочка, 24% освобождены от призыва по состоянию здоровья. В следственные органы направлены материалы в отношении около 40 уклонистов.