Вице-мэр Михаил Глазунов не проработал в мэрии Курска и месяца

И.о. вице-мэра — руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Курска Михаил Глазунов уволен с сегодняшнего дня по собственному желанию, сообщила пресс-служба городской администрации. В этой должности господин Глазунов не проработал и месяца: о его назначении в мэрию стало известно в конце июня 2019 года.

Это стало первым кадровым изменением с начала работы экс-депутата Госдумы Виктора Карамышева на посту главы Курска. Ранее Михаил Глазунов работал директором курского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация — федеральное БТИ». До господина Глазунова КУМИ руководил Андрей Арсеньев, который в свою очередь сменил добровольно ушедшего в отставку Евгения Казанова.

Подробнее о новом мэре Курска читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Ирина Лобанова