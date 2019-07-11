«Яблоко»: ФАС подтвердила картель между конкурентами компании отца Ольги Глацких

УФАС по Свердловской области вынесло решение по делу конкурентов фирмы «Ремстройгаз» (принадлежит Вячеславу Глацких, отцу экс-директора регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких). Как сообщили в Центре антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко», антимонопольная служба подтвердила наличие картеля между фирмами «Стройинвестгарант» (основной вид деятельности, по данным «Спарк-Интерфакс», - строительство жилых и нежилых зданий) и «Девайс» (занимается «вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками»). По данным партии, «Строинвестгарант» признался, что во время аукционов «конкурент ему подыгрывал». Так, в одном из торгов «Девайс» представил предложение, которое на одну копейку меньше максимальной стоимости. Аукцион касался ремонта дорог в городе Лесной (Свердловская область) на сумму более 13 млн руб., заказчиком выступал МКУ «Управление городским хозяйством». В торгах с другими участниками, по данным партии, фирмы снижали цены до 24%. В результате сговора конкуренты получили тендеры на ремонт двух дорог в Лесном на 32 млн руб.

Среди доказательств наличия картеля между фирмами в партии указали поступление заявок с одного IP, минимальное снижение цены тендера (на 0,5%), а также синхронную подачу заявки на участие в госзакупке. Так как «Строинвестгарант» признался в сговоре, фирму освободили от ответственности. В отношении «Девайс» возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ («заключение ограничивающего конкуренцию соглашения») и назначено наказание – штраф от 10% до 50% от начальной цены закупок картеля.

Напомним, в ноябре 2018 года партия «Яблоко» направила в свердловское УФАС просьбу проверить бизнес семьи экс-главы департамента молодежной политики региона Ольги Глацких Вячеслава Глацких. По данным партии, компания «Ремстройгаз» (принадлежит господину Глацких) нарушила антимонопольное законодательство, получив «выгодные госконтракты» из областного бюджета с 2011 года на сумму 540 млн руб. Представители «Яблока» полагали, что компания выигрывала тендеры «благодаря организации картеля» с фирмами «Стройинвестгаз» и «Девайс».

В феврале свердловское УФАС возбудило дело о картелях в отношении двух фирм. Однако возбудить дело в отношении компании господина Глацких не удалось: антимонопольная служба обнаружила только косвенные доказательства сговора.

Дарья Соколова