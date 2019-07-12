Год за двести

В Ленинском районном суде Ростова прошли прения по делу основателя и бывшего генерального директора ростовского банка КБ «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова. Обвинение попросило признать подсудимого виновным, назначить штраф 200 тыс. руб., но освободить от наказания с учетом того, что он почти год провел под стражей. Защитник и сам господин Колмыков настаивают на том, что дело было сфабриковано участниками корпоративного конфликта и заявляют о невиновности банкира.



В четверг очередное заседание в процессе по делу Михаила Колмыкова началось с сообщения судьи о замене государственного обвинителя. Представитель потерпевшего, которым в деле выступает банк «Кредит Экспресс», не явился на заседание. Было принято решение продолжить слушание дело без него. По ходатайству адвоката господина Колмыкова судья приобщил к делу справки о кредитах, которые выдавались в центральном офисе банка с 2012 года. По мнению защиты, при рассмотрении этих документов становится ясно, что сам Михаил Колмыков получал кредиты на тех же условиях, что и другие клиенты банка.

После этого начались прения. Как сообщил в своем выступлении гособвинитель Виталий Проскуряков, органами предварительно расследования Михаил Колмыков обвиняется в том что незадолго до своего увольнения он незаконно вывел из банка около 32 млн руб. посредством оформления трех кредитов и получения компенсации по неиспользованным отпускам и командировочным расходам. В частности, при выдаче кредитов якобы была занижена процентная ставка и необоснованно увеличен срок кредитования, что нанесло существенный вред банку.

При этом, как отметил гособвинитель, в ходе судебного следствия было установлено, что действия Михаила Колмыкова по выдаче самому себе компенсации за неиспользованные отпуска не противоречит действующему законодательству.

Кроме того, в материалах уголовного дела отсутствует доказательство того, что банкир незаконно получил компенсацию командировочных расходов. «В связи с этим прошу суд исключить из объема обвинения указанные факты выдачи компенсации за отпуск и командировочные расходы, тем самым уменьшив сумму причиненного банку вреда до 26 млн руб.»,- сказал прокурор.

В остальном, по его мнению, обвинение подтверждается доказательствами, рассмотренными в судебном следствии. Гособвинитель попросил признать обвиняемого виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201), назначить ему штраф 200 тыс. руб. и, с учетом того, что банкир почти год провел в СИЗО, освободить его от наказания.

Адвокат и сам Михаил Колмыков в своих выступлениях заявили, что дело было сфабриковано участниками корпоративного конфликта. По версии защиты, Михаил Колмыков, будучи гендиректором банка, выявил хищения в московским филиале, а затем выступил с с соответствующим докладом перед советом директоров банка. Однако владельцы банка попросили его «не сгущать краски» и вскоре уволили, а через некоторое время в отношении банкира было возбуждено уголовное дело. Основным доказательством по делу стали показания свидетелей, которые, по мнению Колмыкова, были причастны к хищениям в московском филиале, и документ, который совет директоров якобы принял на одном из собраний. Этот документ регламентирует правила, по которым могут оформляться кредиты в «Кредит Экспрессе», и якобы Калмыков их нарушил. На протоколе есть подписи трех человек, причем один из них — председатель совета директоров Владимир Шеин, — в суде не подтвердил подлинность своей подписи. Кроме того, он заявил, что при нем вообще не принималось таких документов. Защита Михаила Колмыкова уверена, что заседания не было, а протокол был подделан специально с целью его уголовного преследования.

Также по мнению защиты некоторые свидетели (в частности — управляющая московским филиалом банка Алла Кабанова) давали лживые показания в суде из личной неприязни и желания «отомстить» Колмыкову за раскрытые им хищения. В заключение сторона защиты заявила, что вина Михаила Колмыкова не доказана и попросила суд полностью его оправдать.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в конце прошлого года Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников московского филиала банка «Кредит-Экспресс». Дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, учредители и сотрудники банка похищали средства через выдачу фиктивных кредитов 29 физическим лицам. Обвинение в хищении свыше 180 млн руб. и $929 тыс. предъявили акционеру Василию Бойко-Великому, Алле Кабановой и пятерым сотрудникам банка.

Следующее заседание по делу Михаила Колмыкова состоится 5 августа, на нем обвиняемый произнесет последнее слово.

Кристина Федичкина