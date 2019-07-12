Чекист числился в университете

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре арестовали бывшего подполковника регионального УФСБ Константина Николинко. Возглавляя отделение спецслужбы по городу Белореченску, офицер заставил руководителя местного филиала Адыгейского государственного университета (АГУ) фиктивно принять его на работу и в течение восьми лет получал в нем зарплату преподавателя. Злоупотребления были выявлены в ходе расследования уголовного дела о выдаче дипломов в АГУ за взятки.

По информации “Ъ”, в ходе расследования уголовного дела бывшего директора филиала Адыгейского государственного университета Ларисы Вицюк, которая обвиняется в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК) за выдачу дипломов лицам, не проходившим обучение в вузе, фигурантка сообщила, что вынуждена была принять на работу начальника белореченского отделения ФСБ Константина Николинко. Госпожа Вицюк пояснила следователям Следственного комитета России, что подполковник Николинко в апреле 2011 года, пользуясь своим должностным положением, якобы потребовал от нее должность преподавателя университета и она, опасаясь негативных последствий, заключила с ним трудовой контракт как директор филиала до ноября 2018 года. На самом деле подполковник лишь числился преподавателем высшего учебного заведения, получая заработную плату и не исполняя обязанностей.

Следователи полагают, что за формальную педагогическую деятельность подполковнику заплатили 733 тыс. руб.

Кроме того, Константин Николинко обвиняется в покровительстве предпринимателям, занимавшимся незаконной азартной игровой деятельностью в Белореченске с сентября 2017 года по март 2018 года.

Краснодарский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство военного следствия СКР о заключении подполковника запаса Николинко, которому инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ), под стражу. Защита обвиняемого обжаловала решение, считая его необоснованным. Адвокаты просили апелляционную инстанцию изменить меру пресечения бывшему чекисту на домашний арест, утверждая, что обвиняемый не намерен скрываться от следствия и препятствовать расследованию уголовного дела. Однако Северо-Кавказский окружной военный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, отклонив жалобу адвокатов.

Отметим, что обвиняемая во взяточничестве Вицюк в апреле этого года была заключена в следственный изолятор, но уже спустя месяц суд изменил ей меру пресечения, переведя на домашний арест и разрешив посещать аптеку и поликлинику. По версии СКР по Краснодарскому краю, госпожа Вицюк в марте 2014 года организовала преступную группу, в которую входили четыре сотрудника филиала, в частности секретари приемных комиссий — Анна Дегтярева, Анна Зайцева и Ануш Оганесян. Секретари якобы предлагали абитуриентам зачислять их в вуз задним числом без вступительных экзаменов за определенную плату, в среднем такса варьировалась от 300 тыс. до 360 тыс. руб. Следователи считают, что фигурантки получали деньги на расчетные счета или лично от желающих получить высшее образование без учебы. За вознаграждение в филиале выдавались дипломы о высшем образовании с оттисками гербовой печати университета и отметками о сдаче предусмотренных учебным курсом зачетов и экзаменов. В марте 2019 года при получении 1,8 млн руб. одна из секретарей была задержана с поличным. В ходе обысков, проведенных в филиале учебного заведения и по месту жительства сотрудников, было изъято более 100 млн руб. Обосновать законность найденных средств работники вуза не смогли. Тем не менее защита госпожи Вицюк утверждает, что «она не может быть субъектом вменяемого преступления (взятки)». После весеннего скандала ректор АГУ Рашид Ханугов, возглавлявший вуз в течение 23 лет, подал в отставку. Его контракт истекал в 2021 году.

Олег Горяев