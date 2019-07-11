Рынок жилья Великобритании оживился впервые за два с лишним года

По данным Королевского общества сертифицированных оценщиков недвижимости (RICS), на рынке жилья Великобритании наблюдается оживление. В июне в Великобритании впервые с ноября 2016 года выросло число запросов на покупку жилья среди тех, кто первый раз покупает себе жилье. Впервые с февраля 2017 года выросло число согласованных сделок по продаже жилой недвижимости. Кроме того, после длительного падения стабилизировались цены на жилье.

Специалисты RICS отмечают, что сейчас сохраняется тенденция роста цен на недвижимость практически во всех районах страны, за исключением самого Лондона, а также юго-востока и востока Англии. При этом более высоким спросом пользуются новостройки, чем старый жилой фонд. И ожидается, что в ближайшие 12 месяцев число сделок продажи недвижимости будет расти, хотя на фоне возможного «Брексита» по жесткому сценарию специалисты RICS воздерживаются от слишком оптимистичных прогнозов. «Свежие данные подтверждают стабилизацию рынка продаж,— отмечает главный экономист общества Саймон Рубинсон.— Но у меня нет ощущения, что все это есть повод надеяться на более значительное оживление рынка».

Алена Миклашевская