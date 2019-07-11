Количество международных авиарейсов из Нижнего Новгорода сократилось на 12,8%

В первом полугодии из аэропорта Стригино было совершено 662 международных авиарейса, что на 12,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года (760 рейсов). Всего по ПФО в январе-июне было совершено более 8,8 тыс. рейсов (-6,6%), сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Через таможенную границу в нижегородском аэропорту за первое полугодие прошли 128,5 тыс. человек. Это на 5,3% больше, чем в первом полугодии 2018 года, когда пассажиропоток на международных рейсах Стригино составил 122 тыс. человек.

Напомним, в первом полугодии пассажиропоток нижегородского аэропорта на региональных рейсах в обход Москвы и Санкт-Петербурга вырос на 28,6%.

Анастасия Еремина