Группа НМТП поздравила выпускников «Ушаковки»

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что первый заместитель генерального директора ПАО «НМТП» И.В. Терентьев принял участие в торжественном ритуале вручения дипломов выпускникам Института морского транспорта, менеджмента, экономики и права Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.



137 молодых специалистов в области юриспруденции, таможенного дела и государственного и муниципального управления получили дипломы из рук заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта А.В. Тарасенко, первого заместителя генерального директора ПАО «НМТП» И.В. Терентьева, заместителя главы г. Новороссийска Т.В. Ворониной, директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А. Фоменко и заместителя руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» Р.Ю Чича.

Группу НМТП и ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова связывают давние партнерские отношения. Более 40 лет университет является кузницей кадров для новороссийского порта. Сотни выпускников «Ушаковки» своим трудом на предприятиях Группы НМТП ежедневно доказывают высокий уровень подготовки кадров в ГМУ им. адмирала Ушакова.