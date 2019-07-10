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Берегозащитные сооружения набережной канала Грибоедова отремонтируют

ГАТИ выдала ордер на проведение ремонтных работ берегозащитных сооружений набережной канала Грибоедова в Петербурге. Заказчиком работ является СПБ ГБУ «Мостотрест». Ремонт продлится до 1 октября и затронет участки набережной от Сенного моста до Кокушкина моста и от Мучного моста до Каменного моста.

Кроме того, в период с 1 июля по 15 октября будет производиться ремонт дорожных покрытий улицы Ефимова от Сенной площади до набережной реки Фонтанки. Работы выполняются по заказу ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

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