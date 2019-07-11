Пятьдесят на пятьдесят

В 2019 году ипотека остается одним из основных способов покупки жилья. Несмотря на то что в нынешнем году ипотечные ставки уже успели вырасти, интерес к этому виду кредитования сохранится, и на рынке ипотеки возможны новые рекорды, в том числе и из-за принятия закона об ипотечных каникулах.

«Ипотека продолжит быть одним из основных способов покупки недвижимости. По итогам 2018 года доля ипотеки составила около 50% в общем объеме сделок как на первичном, так и на вторичном рынке жилья,— говорит директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.— В 2019 году мы ожидаем, что рынок покажет небольшой рост либо останется на уровне 2018 года».

В прошлом году россияне взяли 576,5 тыс. ипотечных кредитов суммарно на 1,3 трлн руб., это абсолютный максимум для рынка ипотеки в России. Средняя сумма ипотечного кредита в 2018 году также поставила рекорд, увеличившись за год на 18% и достигнув 2,4 млн руб. Причем выросла она как в Москве, так и в регионах: 4,2 млн руб. (на 7%) и 2,2 млн руб. (на 14%) соответственно. Участники рынка убеждены в том, что позитивная динамика сохранится и в 2019 году.

Заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина также считает, что спрос на ипотеку сохранится. В стабильности спроса на ипотеку уверен и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Он отметил, что в краткосрочной перспективе ожидает сохранения темпов продаж, но далее ситуация может меняться в зависимости от макроэкономической ситуации, и в том числе влияния на застройщиков новых правил привлечения средств на строительство — посредством эскроу-счетов.

18 апреля 2019 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект №76-ФЗ «Об ипотечных каникулах», который вносит изменения в законы «Об ипотеке (залоге недвижимости)», «Об ипотечных ценных бумагах», «О кредитных историях», «О потребительском кредите (займе)». Закон был подписан президентом России и 1 августа 2019 года вступит в силу. В течение льготного периода банк не имеет права забрать у клиента квартиру и требовать досрочного погашения долга. Отсрочку предоставят даже по ипотечным кредитам, взятым до 2019 года.

Эксперты и участники рынка положительно оценивают это решение, однако отмечают, что при определенных условиях оно может спровоцировать рост ставок в данном сегменте. Некоторые даже сомневаются в необходимости его принятия. «Появление „ипотечных каникул“ — несомненный плюс для заемщиков, в то время как для банков — скорее минус. Желание банков компенсировать потерянные доходы может оказать влияние в том числе и на ставку по кредитам,— отмечает Наталья Шабунина.— Дополнительно при запуске программы нужно предусмотреть механизм контроля и недопущения злоупотребления каникулами со стороны заемщиков».

«В МКБ предусмотрена программа „Ипотечные каникулы“, когда мы идем навстречу добросовестным клиентам и даем отсрочку или льготный платеж на период восстановления платежеспособности. Таким образом, мы не видим необходимости в дополнительном регулировании этого вопроса»,— говорит Алексей Охорзин.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отмечает необходимость соблюдения баланса интересов сторон кредитного договора: «Зачастую кредитные организации уже применяют при реструктуризации индивидуальный подход к каждому клиенту в зависимости от конкретной ситуации, исключая тем самым возможности для злоупотребления правом и манипуляции со стороны недобросовестных заемщиков».

Мария Рыбакова