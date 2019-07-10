Дело о мошенничестве при благоустройстве в МО «Смольнинское» дошло до суда

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении обвиняемых в мошенничестве бывшей главы МО «Смольнинское» Натальи Смирновой и гендиректора компании «Инвест+» Дмитрия Степанова.

По версии следствия, Смирнова, в период с апреля по ноябрь 2015 года, используя служебное положение, обеспечила руководимой Степановым коммерческой фирме победу в конкурсе на благоустройство внутридомовой территории жилых домов, расположенных в муниципалитете. «Инвест+» получил не менее 80 млн рублей, в том числе в счет оплаты фактически невыполненных работ и неиспользованных материалов на общую сумму 8,9 млн руб.

После поступления денежных средств от «Смольнинского» на счет «Инвест+» Смирнова с соучастником договорилась похитить их. Следствие полагает, что бывшая глава муниципалитета получила свою долю стройматериалами на сумму более 1,4 млн руб., а Степанов, кроме того, позже по аналогичной преступной схеме похитил из бюджета МО «Смольнинское» еще около 1 млн руб.

Фигуранты дела признали свою вину. Дело будет рассматриваться в особом порядке.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Наталья Смирнова была задержана по подозрению в мошенничестве в конце августа прошлого года.