ФАС нашла нарушения в тендере на поставку дорожных камер в Башкирию

Федеральная антимонопольная служба России нашла нарушения в аукционе ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» на аренду 609 комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Заказчику выдано предписание об устранении нарушений на стадии рассмотрения заявок и заключения контракта, сообщили в ведомстве на запрос "Ъ-Уфа".

С жалобой на действия госзаказчика обратилось московское ООО «ЭМСИС». Заявитель указал, что в нарушение закона о контрактной системе заказчик установил избыточные требования к участникам в техзадании. Например, потребовал, чтобы оборудование не поддавалось обнаружению радарами автовладельцев. Основная задача ГИБДД «состоит не в увеличении количества вынесенных постановлений», а в «предотвращении и профилактике правонарушений и обеспечении безопасности жизни граждан», отметил в жалобе заявитель. Эта задача достигается и при применении водителями радар-детекторов, так как при обнаружении видеокамер они снижают скорость, тем самым предупреждая нарушения ПДД. Кроме того, в «ЭМСИС» полагают, что заказчик установил требования к поставке комплексов, соответствующие товару только одного производителя – СП ООО «Технология распознавания» и ООО «Рекогна-сервис» (компании принадлежат физлицам Александру Сеину, Николаю Убоженко, Юрию Зарубину, Михаилу Назарову, Баяну Алибекову).

Эти аргументы заявителя в ФАС сочли необоснованными. Но в рамках внеплановой проверки комиссия службы выявила неправомерное сокращение срока проведения второго этапа общественных обсуждений, обязательных для закупки стоимостью более 1 млрд руб. В ФАС сочли, что заказчик неправомерно затребовал документ, подтверждающий статус программного обеспечения, предлагаемого участником к поставке. Эти данные он мог самостоятельно проверить в открытом реестре Минкомсвязи.

Транспортная дирекция планировала отобрать поставщиков систем видеонаблюдения на дорогах стоимостью 2,37 млрд руб. на аукционе 8 июля. Теперь он перенесен на 15 июля. Оборудование планируют арендовать на пять лет, после чего комплексы должны перейти в безвозмездное пользование Башкирии.

Майя Иванова