В Удмуртии к ответственности привлекли молодого человека за оскорбление в Instagram главы региона

20-летнего жителя Ижевска привлекли к административной ответственности за оскорбления главы Удмуртии Александра Бречалова на своей странице в Instagram. Соответствующее постановление накануне вынес Октябрьский районный суд Ижевска, сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества.

Было установлено, что 15 мая этого года молодой человек на своей странице в Instagram в Stories распространил информацию, адресованную пользователю главе Удмуртии Александру Бречалову, «содержащую текст с использованием ненормативной лексики, то есть распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

На судебное заседание молодой человек не явился, дело было рассмотрено в его отсутствие. Его защитник на суде вину в совершении административного правонарушения признала, пояснила, что он раскаялся в содеянном, извинился за свой поступок в Интернете. Исследовав материалы дела, в том числе протокол, рапорты сотрудников полиции, объяснения гражданина, скриншоты со страниц в Instagram, суд назначил мужчине наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.