Путин убежден в неизбежном сближении России и Украины

Российский президент Владимир Путин считает, что Россия неизбежно сблизится с Украиной и достигнет союзнических отношений. «Сближение неизбежно. Во всяком случае неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал более, чем дружеских союзнических отношений»,— сказал господин Путин режиссеру Оливеру Стоуну в новом фильме «В борьбе за Украину» (цитата по ТАСС).

По его словам, на данный момент отношения между двумя государствами «непростые». На такой уровень они вышли из-за смены власти на Украине в 2014 году. По мнению российского президента, усугубляет ситуацию пропаганда действующих властей Украины.

Господин Путин утверждает, что в России и он сам не против того, чтобы украинцы боролись за свою идентичность. «Но просто мы, имея в виду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентное преимущество при определенных интеграционных процессах»,— заявил президент России. По его мнению, действующие власти этого не хотят. «Но я думаю, что здравый смысл восторжествует»,— сказал глава России.

В фильме господин Путин также рассказал, что в 2014 году американский глава государства Барак Обама не выполнил свои обещания, который дал во время телефонного разговора, состоявшегося перед Майданом на Украине.

Документальный фильм Оливера Стоуна и режиссера-документалиста Игоря Лопатенка рассказывает о событиях на Украине после Майдана. Как рассказал господин Лопатенок ТАСС, премьера фильма в России пройдет 19 июня на телеканале «Россия 1». Мировая премьера состоялась в начале июля на фестивале в итальянском городе Таормине, где картина была отмечена гран-при.