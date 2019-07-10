Сбербанк поторгует кибербезопасностью

«Дочка» Сбербанка BI.Zone начнет предоставлять сервисы в сфере кибербезопасности сторонним компаниям. Ранее в это направление уже инвестировала 1 млрд руб. «дочка» «Ростелекома», которой удалось привлечь «несколько сотен заказчиков». BI.Zone для конкуренции может потребоваться скорректировать бизнес-модель, полагают эксперты.

Дочерняя компания Сбербанка BI.Zone запускает новое направление бизнеса — управляемые сервисы кибербезопасности для внешних заказчиков, рассказали “Ъ” в компании. Среди них, например, облачные решения для защиты электронной почты, противодействия DDoS-атакам и атакам на веб-приложения, реагирование на киберинциденты. В компании рассчитывают, что услуги будут востребованы как среди крупного бизнеса, сталкивающегося с дефицитом кадров, так и среди малого и среднего бизнеса, у которого нет средств, чтобы содержать профильных экспертов.

Сбербанк основал BI.Zone в 2016 году, он же является и крупнейшим заказчиком компании. По данным Kartoteka.ru, ее выручка в 2017 году составила 567 млн руб., чистый убыток — 255 млн руб. «Группа Сбербанка в выручке BI.Zone сегодня занимает около 20%. Всего у нас уже более ста клиентов преимущественно из финансовой, транспортной, нефтегазовой и промышленной отраслей, большинству из которых интересно новое направление»,— заявил директор BI.Zone Дмитрий Самарцев. Объем инвестиций в новое направление в компании не раскрывают.

В ноябре 2018 года на этот же рынок вышла «дочка» «Ростелекома» — «Ростелеком-Солар». По словам ее директора по развитию Валентина Крохина, основная часть инвестиций пришлась на создание платформы сервисов: за полтора года в нее инвестировали около 1 млрд руб. Расчетный срок окупаемости проекта — три года. С момента запуска к платформе подключились «несколько сотен заказчиков по всей России», из которых около 40% — малый и средний бизнес, утверждает господин Крохин. Компания предоставляет девять управляемых сервисов кибербезопасности, в том числе выявление уязвимостей и ошибок разработчиков, защиту от DDoS-атак, противодействие фишингу, контроль действий пользователей в интернете. Сервис по защите от сетевых угроз, например, стоит 21 тыс. руб. в месяц. В ближайшее время еще ряд компаний могут запустить подобные услуги, полагает Валентин Крохин.

Рынок управляемых услуг безопасности за 2018 год вырос примерно на 30%, оценивает менеджер по развитию бизнеса в области информационной безопасности «Orange Business Services Россия и СНГ» Андрей Прошин. «Многие уже несколько лет инвестируют в это направление. Этому способствуют недостаток специалистов на рынке труда, сложность развертывания решений, рост числа угроз, а также введение дополнительных законодательных требований к обеспечению информационной безопасности»,— поясняет он.

Подобные аутсорсинговые сервисы предоставляют многие российские компании, но у них пока мало клиентов: несмотря на перспективы, пока не все готовы отдать информационную безопасность в чужие руки, считает независимый эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий. «BI.Zone в прошлом году уже заявляла о желании привлечь малый бизнес к своей платформе обмена данными об угрозах, что означает стремление выйти в этот сегмент и в части своих сервисов аутсорсинга. Это, однако, потребует внесения коррективов в бизнес-модель — например, в плане открытия офисов присутствия в регионах. "Ростелекому" впору развивать это направление для малого и среднего бизнеса и за счет массовости снизить цены и увеличить обороты, но пока с этим сложно — у малого бизнеса аутсорсинг сервисов кибербезопасности, как и вообще безопасность, сейчас не в приоритете»,— скептичен эксперт.

Кристина Жукова