Урал получил «поддержку свыше»

Во вторник Екатеринбург посетил президент РФ Владимир Путин. Он открыл пленарное заседание на глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) и обошел международную промышленную выставку «Иннопром». В конце визита он пообщался со студентами Уральского федерального университета (УрФУ), которые попросили у него «поддержки свыше».



К приезду президента на Урал подготовились не только региональные власти, но и оппозиция. Около екатеринбургского аэропорта Кольцово полиция задержала депутата думы Асбеста от КПРФ Наталью Крылову за одиночный пикет. По ее словам, она стояла с плакатом, приглашая Владимира Путина в поселок Лесозавод «посмотреть, как люди живут без газа и с туалетом на улице». «Спустя 15 минут ко мне подошли представители правоохранительных органов и сказали, что я нахожусь в зоне особой безопасности. По их словам, я нарушила правила проведения одиночного пикета, поэтому меня и моего водителя попросили проехать в Октябрьский ОВД. У меня забрали паспорт, сейчас с нами работает следственная группа»,— сообщила депутат.

Самолет президента приземлился около трех часов дня в аэропорту Кольцово. На главное пленарное заседание GMIS господин Путин опоздал на час — вместо 16:00 оно началось в 17:00. Открывая дискуссию, президент поздравил Екатеринбург с новым приобретением: «Конгресс-центр построили, такой красивый». Затем он сразу обратил внимание на «общие, фундаментальные цивилизационные проблемы». По его словам, цифровая технологическая революция рискует оказаться в «ресурсном и экологическом тупике». «Однако вместо разговора по существу по глобальной климатической и экологической повестке мы часто наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой просто мракобесие»,— заявил господин Путин на саммите в Екатеринбурге. Но, уверен он, «слепая вера в простые эффектные, но неэффективные решения» ведет к проблемам. «Да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет! Они так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это серьезные последствия применения современных способов получения энергии»,— отметил президент. Пленарное заседание продолжилось без него: Владимир Путин посетил несколько стендов международной промышленной выставки «Иннопром-2019».

Следующим пунктом программы Владимира Путина стал корпус УрФУ на проспекте Ленина. Накануне рядом со зданием переложили асфальт и вымыли дороги, а на пешеходной площадке перед входом установили многоуровневые клумбы. Остановку «Оперный театр», расположенную у вуза, перенесли на 100 м. Здание оцепили представители МВД, фонарные столбы и канализационные люки около него опечатала ФСО.

Встреча началась в 18:40. Помимо студентов и аспирантов на ней присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, полпред президента Николай Цуканов, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель наблюдательного совета вуза Дмитрий Пумпянский и глава УрО РАН Валерий Чарушин.

Во время первого вопроса от студента о сложностях клинических испытаний разработанного на Урале препарата «Триазавирина» президент предупредил: «Я не специалист во всех узких отраслях, которыми вы занимаетесь, поэтому если я что-то невпопад ляпну, не судите, пожалуйста». Однако выяснилось, «что такое разработать молекулу», он знает. Господин Путин призвал использовать свои собственные достижения. Далее последовали два вопроса о слишком больших промежутках между фундаментальными и прикладными исследованиями и их внедрением: попросили «поддержку свыше». «У нас не только дороги и дураки, хотя, может быть, от двух этих проблем — остальные: не доехать и не дойти»,— признал президент. Он заверил, что помочь в их решении сможет создание на Урале межрегионального научно-образовательного центра, который объединит науку, образование и промышленность. Кроме того, Владимир Путин пообещал проработать вопрос ускорения вывода на рынок радиофармпрепаратов, напрямую подключить вуз к участию в разработке бериллиевого месторождения «Ростеха» и проверить спад интереса молодых людей к традиционной промышленности.

Президент также уделил внимание Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. По его словам, ее объекты перейдут к студентам. Когда Владимиру Путину показали макет площадки деревни Универсиады, стало понятно, что строить ее будут в районе Новокольцовский (хотя ранее обсуждался район ВИЗ-Правобережный).

Встреча завершилась совместным фото. После нее президент вышел на проспект Ленина и пожал руки людям, стоявшим за ограждением.

Анна Лапина, Дарья Соколова