«Иннопром» сделал первый шаг

Первый рабочий день международной промышленной выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге запомнился полосатыми трубами, футуристическим медным мостом и турецкими сладостями. Десятки подписанных соглашений о сотрудничестве удивления не вызвали. С подробностями корреспондент “Ъ-Урал” Анастасия Реутова.



Десятый юбилейный «Иннопром-2019» не обошелся без нововведений. К платному входу для случайных посетителей (350 руб.) добавились ограничения на въезд на парковку международного выставочного центра (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо»: заехать на нее можно было только по спецпропуску. Многие посетители оставляли свои автомобили на стоянке гипермаркета «Сима-ленд» и ехали на выставку на специальных шаттлах. В результате около выставочного центра осталось много свободных парковочных мест, автобусы были переполнены, такси высаживали пассажиров прямо на трассе около въезда на площадку «Екатеринбург-Экспо». Канализационные люки около выставочного центра были залиты монтажной пеной для обеспечения безопасности.

Впервые на площадях МВЦ не было ажиотажа, отсутствовали очереди для прохода на выставку через турникеты. Самыми высокопоставленными спикерами «Иннопрома» в первый день стали заместители председателя правительства России Дмитрий Козак и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили сессию «Чемпионы цифровой гонки: стратегии конкуренции».

«Цифровое производство: интегрированные решения» — основная тема «Иннопрома-2019» — нашла отражение и в деловой программе выставки, и на стендах экспонентов. Стенд группы ЧТПЗ, пропагандирующей философию «Белой металлургии», был окрашен в белоснежный цвет, на сенсорных экранах был представлен проект преображения Первоуральска, рассчитанный до 2024 года. По бокам площадки располагались огромные бело-черные полосатые трубы, напоминающие клавиши рояля, а по всему МВЦ ходили ростовые куклы-маяки.

Тему строительства поддержала группа «Синара». На ее стенде был представлен макет конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо» в разрезе. Его строительство было запланировано в 2010 году планом развития МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Сначала стоимость проекта оценивалась в 3,5 млрд руб., однако в 2017 году после передачи проекта холдингу «Синара» цена возросла до 9,6 млрд руб. Помимо этого компания представила модель отреставрированного госпиталя Верх-Исетского завода, который станет культурным центром.

Одним из самых фотографируемых объектов стал бронированный лимузин президента РФ Владимира Путина Aurus Senat. Конкуренцию в зрелищности ему составил стенд РМК. Компания в честь своего 15-летия создала на площадке футуристический медный мост, проходящий через геометрические фигуры. Пройдя через этот переход, гости выставки оказывались в мультимедийном голографическом театре, где они могли управлять интерактивными видеокубами и кинетической стеной. УГМК, которая отмечает 20-летие, представила все направления, по которым работает: от металлургии и машиностроения до сельского хозяйства. Сельское хозяйство пользовалось повышенным интересом — посетители могли попробовать тепличные томаты, помидоры черри, листовой салат.

На своей национальной экспозиции делегация Турции (страны-партнера выставки) сделала упор на промышленные новинки и национальную кухню — восточные сладости и турецкий кофе. За досуг отвечал художник Гарип Ай. Он на глазах гостей создавал пейзажи Востока на воде. Интерес привлекали яркие крановые редукторы Yilmaz Reductor, окрашенные в цвет фуксии. Самым крупным экспонатом экспозиции стал насос для подачи бетона от компании Koluman Otomotiv Endustry A.S. «Выставка откроет новые горизонты сотрудничества и новое видение направлений. На стенде представлена вся мощь турецкой промышленности и ее ядро — машиностроение. В 2018 году товарооборот страны составил $168 млрд, но мы не хотим останавливаться. Для развития необходимо инвестиционное и технологическое сотрудничество»,— отметил министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк.

За первый день на стендах «Иннопрома» было подписано несколько десятков соглашений, к чему за десять лет проведения выставки уже все привыкли. В частности, Сбербанк и УГМК договорились о кредите на 23 млрд руб., а мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра — о совместной работе по развитию интеллектуальной инфраструктуры и транспортной системы города.

Работа выставки продлится по 11 июля (включительно). Правда, 9 июля она будет работать в особом режиме — в связи с повышенными мерами безопасности никаких деловых мероприятий не предусмотрено. Ожидается, что в этот день ее посетит президент России Владимир Путин.

Анастасия Реутова