Новые энерготарифы бьют по бизнесу

Представители бизнеса, регионального минтарифов и нового гарантирующего поставщика ООО «Уралэнергосбыт» обсудили повышение тарифов на электроэнергию. Разговор состоялся на совещании в заксобрании региона. По данным председателя челябинского отделения «Деловой России» Константина Захарова, стоимость ресурсов для коммерческих структур в среднем увеличилась на 15–18%. Он считает, что рост финансовой нагрузки может привести к сокращению доли малого и среднего бизнеса в экономике области. Директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Павел Киселев подчеркивает, что с ростом тарифов регион потеряет важное конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов — сравнительно дешевую электроэнергию. Эксперты говорят, что энергоемкий бизнес занимает 25% в структуре экономики Челябинской области.



С 1 июля в Челябинской области со сменой гарантирующего поставщика начинают действовать новые тарифы на электроэнергию. Для домохозяйств стоимость выросла незначительно — на 1,9%. При этом для малого и среднего бизнеса рост цен оказался существенным. Только сбытовая надбавка, которую получает «Уралэнергосбыт» с коммерческих структур, выросла в 2,5–3 раза. Также на 3% вырос котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии, сообщили в министерстве тарифного регулирования и энергетики. Основную часть стоимости составляет цена на электроэнергию, которую гарантирующий поставщик приобретает на оптовом и розничном рынке, и она постоянно растет. Тему обсудили на совещании в законодательном собрании региона, в нем приняли участие представители бизнес-объединений, министерства тарифного регулирования области, руководители предприятий и новый ГП — ООО «Уралэнергосбыт».

Председатель челябинского регионального отделения «Деловой России» Константин Захаров высказался против резкого повышения тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса. По его данным, с учетом роста сбытовых надбавок и цен на оптовом рынке электроэнергии, предприятия будут вынуждены платить за ресурсы на 15–18% больше, чем раньше. Господин Захаров отметил, что предпринимателей «поставили перед фактом узкокорпоративных олигопольных договоренностей» между властями Челябинской области и новым ГП. «У нас сложилось впечатление, что произошло очередное скрытое перекрестное субсидирование, перекладывание за счет роста тарифов проблем с неплатежами и прочим на плечи малого и среднего бизнеса»,— сказал Константин Захаров. Он подчеркнул, что увеличение стоимости электроэнергии отрицательно скажется на инвестиционной привлекательности и повлечет дальнейшее сокращение доли среднего и малого бизнеса в экономике региона.

Челябинская область по итогам 2018 года входила в топ-20 регионов России с самыми низкими тарифами на электроэнергию. Это одно из важных конкурентных преимуществ региона в борьбе за инвесторов, считает исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Павел Киселев. Он подчеркнул, что, судя по социологическим опросам, бизнес-сообщество считает рост тарифов главной причиной, мешающей развитию предпринимательства в России.

Генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков сообщил, что бизнес занимает 57% в структуре потребителей электроэнергии в Челябинской области. По его словам, резкий рост тарифов для коммерческих предприятий с 1 июля не связан со сменой гарантирующего поставщика в регионе, решение было принято еще в 2018 году, и «акционеры при принятии решения об участии в конкурсе на получение статуса ГП учитывали эти изменения». При этом, как отметил господин Батраков, с получением статуса ГП у «Уралэнергосбыта» появилась масса издержек. «Мы выкупили долг у “Челябэнергосбыта” за 5 млрд руб., таким образом, мы являемся теперь их крупнейшим кредитором. За исключением сотрудников, которые перешли к нам из МРСК Урала, наша деятельность начинается с нуля. Инфраструктуры у нас нет, нам необходимо ее выстраивать. Вся инфраструктура, которая была у предшественника, у него и остается в настоящий момент»,— рассказал Александр Батраков.

Заместитель директора ОАО «МРСК Урала» Денис Заражевский опроверг слова Александра Батракова о больших затратах на развитие инфраструктуры. «В рамках взаимодействия с новым гарантирующим поставщиком передали в пользование практически всю инфраструктуру, которая у нас была. Это программный комплекс, оборудование для офиса, техника и все прочее. Коллеги имеют обученный персонал, который перешел из МРСК Урала. Мы считаем, что работа у них практически выстроена»,— сказал господин Заражевский.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов отмечает, что повышение стоимости электроэнергии окажет негативное влияние в основном на предприятия, у которых более 40% расходов уходит на оплату электроэнергии. «Доля энергоемких предприятий среди субъектов малого и среднего предпринимательства как в России в целом, так и в Челябинской области, не превышает 25%, остальные заняты в сфере услуг и торговли, так что рост цен на электроэнергию даже на 10–15% они смогут пережить безболезненно. Если сравнивать негативное влияние роста тарифов на экономику в целом с другими факторами, такими как снижение реальных располагаемых доходов населения, повышение НДС, рост закупочных цен в результате инфляции, то оно выглядит относительно невысоким»,— считает эксперт.

Карина Кальярова